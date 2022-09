Lacko nevzdává před finále ME tahačů boj o třetí místo, šanci má ale minimální

Pilot týmu Buggyra ZM Racing je aktuálně čtvrtý s odstupem 32 bodů na Saschu Lenze z Německa. O dvanáct bodů více má jeho krajan Jochen Hahn. Ve hře je přitom už jen 60 bodů.

„Letošní ročník byl jako na houpačce. I přes zápolení s technikou a leckdy neférovou jízdu soupeřů se nám dařilo být stále mezi špičkou závodního pole. Adam má na celkové třetí místo asi už jen teoretickou šanci, ale my se nikdy nevzdáváme, dokud není konec,“ uvedl šéf komunikace Buggyry Jan Kalivoda.

Osmatřicetiletý Lacko se bude v Jaramě snažit zakončit sezonu vydařenějšími závody než před týdnem v Le Mans, kde bylo jeho maximem čtvrté místo. Místo útoku na Lenze se mu celková třetí pozice vzdálila.

„Mám Jaramu rád. Je hodně o adrenalinu a pasáž, kdy se člověk řítí proti betonové zdi je dokonalá a pořád mě baví. Letos nás hodně potrápila smůla, tak by bylo skvělé zakončit sezonu nějakým super výsledkem,“ přál si Lacko. „Všichni se na poslední závod sezony těšíme a uvidíme, co se mi podaří nebo nepodaří,“ doplnil.

Blízko splnění sezonního cíle je Lackův týmový kolega Téo Calvet z Francie, který vede průběžné pořadí takzvaného Promoter’s Cupu. Na druhého Brita Jamieho Andersona má náskok 15 bodů.

„Bude to ještě ostrý boj. Patnáct bodů se dá smazat za jeden jediný závodní den. Na trati dám do bojů o vítězství v Promoter’s Cupu všechno, ale Jamie Anderson je tvrdý soupeř. Bylo by skvělé zopakovat výsledky z Le Mans, kde jsem jednu jízdu vyhrál a v další byl druhý,“ řekl Calvet.