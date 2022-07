Lacko si na Slovakiaringu připadá jako na Dakaru, po sobotě je čtvrtý

„V prvním závodě to lépe nešlo. Zabojoval jsem, co to šlo. Druhá jízda byla zajímavá, pořád se bojovalo a chvilkami to bylo hodně nebezpečné, protože se zvedal prach. Celkově to ale nebylo úplně špatné. V druhém závodě se úplně dopředu nedostali ani Jochen (Hahn) a Sascha (Lenz), dojeli jsme za sebou. Jen Kiss je z jiného světa a tady s ním asi závodit nejde,“ zhodnotil Lacko první den třetího dílu kontinentálního mistrovství.

Lacko zajel v kvalifikaci čtvrtý čas a do hlavního závodu odstartoval z druhé řady. Hned v úvodu se před něj dostala Němka Stephanie Halmová a rodák z Čeladné jezdil až do čtvrtého kola pátý, poté ale jedinou ženu ve startovním poli předjel a dojel bezpečně čtvrtý. „Nikam jsem nespěchal, věděl jsem, že se před ni dostanu,“ řekl Lacko.

Do handicapového závodu nastoupila první osmička jezdců tradičně v obráceném pořadí a Lacko startoval ze třetí řady. Brzy jej ale předjel Kiss a po kontaktu s Hahnovou se propadl až na osmou pozici. Postupně se ale dokázal posunout na šesté místo. „Jak už jsem řekl. Jsem vcelku spokojený. Víme, na čem máme pracovat, a do neděle se to pokusíme zlepšit,“ uvedl jediný Čech v ME.

O lepší výsledek jej připravil výsledek v kvalifikaci i upravená pravidla letmých startů. „Musíme startovat tak, jako kdybychom byli rekreační závodníci. Nemůžeme jet ve formaci, v řadě a těsně za sebou, jak jsme startovali doposud. Teď musíme mít mezi sebou minimálně tahač mezeru, takže na startu nejde bojovat. Nelíbí se mi to, ale bohužel s tím nic nenaděláme,“ pokrčil Lacko rameny.

Změna pravidel zřejmě souvisí s kolizemi v úvodu předchozích závodů v Maďarsku. „Asi chtějí, abychom nezávodili. A podepsalo se to asi i na divácích, na druhý závod jich tady byla asi třetina. Pokud to takhle bude platit dále, nebudou chodit vůbec,“ řekl mistr Evropy z roku 2017.

První den na Slovakiaringu si mohli jezdci vyzkoušet, jaké je to jezdit v prachu. Zejména na začátku okruhu se prášilo hodně. „Vyzkoušel jsem si, jaké je to na Dakaru. Ve druhé zatáčce se jede 160 a tři až pět sekund tam člověk jede fakt naslepo. Prach se zvíří a není vůbec nic vidět,“ dodal Lacko.