„Já jsem poměrně tvrdohlavý a vytrvalý, takže když si za něčím jdu, chci toho dosáhnout. A to bude stejné jak na Dakaru, tak na okruhu,“ řekl před podnikem, který pod Hněvínem rozvášní fanoušky o posledním srpnovém víkendu.
Českému publiku scházel po odchodu Buggyry ze seriálu český element na startovním roštu, proto se zrodil nápad na osvěžení Macíkem. S kamionem dvakrát ovládl nejtěžší rallye planety, teď přeskočí do odlišných motoristických kulis.
„Je to jiné, přitom do určité míry stejné. Pořád jde o kamion,“ srovnává rodák z Benešova. „Kabina je úplně jinak uzpůsobená, musel jsem se hlavně zorientovat. Co se týká samotné jízdy, tak už jsem okruhový truck řídil loni právě v Mostě, takže tam tolik překvapení nebylo. Rozdíl je například v přetížení, které je na okruhu opravdu cítit, v terénu se spíš potýkáme s nárazy.“
Závodění na okruhu je cizelérská práce, každá zákruta má optimální stopu, a pilot se tedy musí snažit udržet co nejlepší trajektorii.
„Na Dakar je příprava hodně fyzická. Kromě tréninku v posilovně jde i o tréninkové jízdy přímo v kamionu, které pořádám pravidelně s fanoušky. Tohle je jiné. Pořád se musím udržet v kondici, ale je v tom hodně studia – jak co nejefektivněji projíždět zatáčky, jak se vůbec chovat v soubojích kolo na kolo a další,“ přiblížil šestatřicetiletý jezdec. „To jsou věci, které v terénu tolik nevyužijete, tam kolem vás nikdo nejede. Občas potkáte jedno dvě auta a spíš řešíte, jak se dostat přes dunu nebo jinou překážku.“
Macík osedlá vůz Lucase Hahna značky Iveco, která ho provází i v arabských píscích při Dakaru.
„U sebe v kamionu mám posádku, se kterou máme jasně rozdělené role. Na okruhu jsem na všechno sám, takže chvilku trvalo, než jsem si osahal, kde co je, jako třeba chlazení brzd. Ale i tak je potřeba souhra celého týmu, aby všechno šlapalo,“ upozornil, že až o tak solitérskou záležitost nejde.
Cíl pro Most?
„Dojet! “ rozesmál se nováček ve startovním poli. „Ne, snažím se poctivě připravovat, a protože jde pořád o kamion, tak vím, co dělám. Chci využít co nejvíc šancí dostat se dopředu, realisticky chci bojovat o první desítku. Uvidíme, jak s tím zamíchá obrácené pořadí na startu druhého závodu. “ Pro Macíka toho bude v Mostě obráceně oproti Dakaru víc než dost.