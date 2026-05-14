Světový šampionát superbiků v Mostě: na startu fenomén Bulega i čtyři Češi

Ondřej Bičiště
  12:38
Italský fenomén Nicolo Bulega bude hlavní hvězdou páté zastávky světového šampionátu superbiků, který hostí mostecký autodrom od pátku od neděle. V doprovodných kategoriích se na start postaví také čtyři čeští závodníci.

Mistrovství světa superbiků v Mostě 2025. Restaurace The Garage v paddocku od promotéra Dorny. Celodenní vstupné činí 100 eur, zahrnuje neomezenou konzumaci jídla a pití. | foto: Petr Bílek, MF DNES

„Do Mostu jdu s cílem porvat se o co nejlepší umístění. Budu moc rád, když mě fanoušci přijdou podpořit,“ přeje si Ondřej Vostatek z týmu Compos Racing, jenž pojede ve třídě třídě World Supersport spolu s dalším Čechem Oliverem Königem.

Čtyřiadvacetiletý talent se po návratu do šampionátu postupně sžívá s třídou WorldSSP, novým týmem i motocyklem Triumph.

„Do Mostu se moc těším. Je to trať, která mi vždycky v sezoně pomohla a hodně mě nakopla. To stejné bych rád zopakoval i letos. Chci vidět svůj výrazný posun,“ nařídil si König, jenž zatím v seriálu nebodoval. Vostatek je s 16 body na průběžné osmnácté pozici.

V královské třídě WSBK vládne Nicolo Bulega na Ducati, šestadvacetiletý Ital letos vyhrál všech dvanáct bodovaných jízd a v čele MS má náskok 82 bodů na týmového kolegu Ikera Lecuonu ze Španělska. Spolu se závěrem loňské sezony Bulega vyhrál 16 závodů v řadě a pětadvacetkrát za sebou se umístil na stupních vítězů.

„Je to fantastické, jsem velmi hrdý na to, jak se mi s Ducati daří. Italská motorka, italská značka s italským jezdcem, to je něco speciálního. Jsem nadšený a chci v tom pokračovat. Když vidím, jak je celý tým šťastný, mám z toho ještě větší radost,“ řekl Bulega k vydařenému startu sezony. „Sezona je ale dlouhá, čekají nás závody na tratích, které se mi líbí, i na těch, které moc rád nemám. Vše může zkomplikovat i počasí,“ zůstává ve střehu dosavadní král šampionátu.

Českou stopu v Mostě přinese i nová kategorie World Sportbike, která nahradila dosavadní WorldSSP300. Jejím stálým účastníkem je Troy Sovička z týmu Panattoni BGR Smrž Racing. V Mostě se k němu navíc přidá Štěpán Zuda, který nastoupí na divokou kartu. „Zvu všechny fanoušky, aby dorazili do Mostu. Čeká nás světový sport, čeští jezdci a víkend, který bude stát za to zažít přímo na místě,“ láká Josef Zajíček, generální ředitel Autodromu Most a člen pořádajícího spolku AMK Most.

Mistrovství světa superbiků v Mostě 2025. Jeden z německých fanoušků s nášivkami, které prozrazují, že fandí už dlouho.

Loni na šampionát dorazilo za víkend 55 tisíc diváků a vysoká návštěva se čeká i letos. V Mostě se fanoušci už tradičně dostanou do centra dění, s jednou vstupenkou získají přístup na všechny tribuny i do paddocku, kde mohou sledovat práci týmů, potkávat jezdce, navštívit Paddock Show, autogramiády, fan zónu nebo Victory Lane.

Šampionát odstartuje pátečními tréninky, součástí programu bude také možnost projet si mostecký okruh na vlastní motorce. V sobotu a v neděli se jedou hlavní závody v královské kategorii WorldSBK i doprovodné třídy WorldSSP a WorldSPB s českou účastí. Vstupenky jsou k dispozici v online prodeji Autodromu Most. Dospělí zaplatí za celý víkend 2 900 korun, na sobotu či na neděli vyjde vstupenka na 1 600 korun (pro motorkáře 1 700). Děti do 15 let mají vstup zdarma.

