Švédskou rallye vede po první etapě Kacuta těsně před Evansem

Za ním se drží jako nejlepší zástupce týmu Hyundai jeho krajan Esapekka Lappi, jeho manko na první místo už činí 45,9 sekundy. Až šestý je domácí favorit a vítěz úvodní Rallye Monte Carlo Oliver Solberg, který byl v lednu lídrem při trojnásobném triumfu japonské značky.
Čtyřiadvacetiletý Švéd se ale ocitl mimo trať v závěji, měl i defekt, a přestože k triumfu ve čtvrtečním zahajovacím testu dnes přidal další dva, po osmi rychlostních zkouškách zaostává za Kacutou o 51 sekund. „Úplně jsem podcenil to, jak je těžké být první na trati. Nikdy před tím jsem to nedělal,“ řekl Solberg. Před ním je v pořadí ještě další konkurent z Hyundaie Adrien Fourmaux z Francie.
Rallye se základnou v Umee bude pokračovat v sobotu sedmi zkouškami, v neděli vyvrcholí závěrečnými třemi. Na startu druhého dílu mistrovství světa není žádný český jezdec ani úřadující mistr světa Sébastien Ogier.
Švédská rallye - po 1. rychlostní zkoušce
Podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích
1. Kacuta, Johnston (Jap, Ir../Toyota Yaris) 1:10:33,7, 2. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -2,8, 3. Pajari, Salminen (Fin./Toyota Yaris) -22,2, 4. Lappi, Mälkönen (Fin./Hyundai i20) -45,9, 5. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -50,3, 6. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota Yaris) -51,0.