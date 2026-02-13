Švédskou rallye vede po první etapě Kacuta těsně před Evansem

  20:34
Švédskou rallye vede po první etapě japonský jezdec Takamoto Kacuta o 2,8 sekundy před týmovým kolegou z Toyoty a britským obhájcem prvenství Elfynem Evansem. Také třetí místo na zasněžených cestách patří japonské automobilce, Fin Sami Pajari ztrácí na lídra 22,2 sekundy.

Takamoto Kacuta během Švédské rallye | foto: Nikos Katikis / PsnewZ Profimedia.cz

Za ním se drží jako nejlepší zástupce týmu Hyundai jeho krajan Esapekka Lappi, jeho manko na první místo už činí 45,9 sekundy. Až šestý je domácí favorit a vítěz úvodní Rallye Monte Carlo Oliver Solberg, který byl v lednu lídrem při trojnásobném triumfu japonské značky.

Čtyřiadvacetiletý Švéd se ale ocitl mimo trať v závěji, měl i defekt, a přestože k triumfu ve čtvrtečním zahajovacím testu dnes přidal další dva, po osmi rychlostních zkouškách zaostává za Kacutou o 51 sekund. „Úplně jsem podcenil to, jak je těžké být první na trati. Nikdy před tím jsem to nedělal,“ řekl Solberg. Před ním je v pořadí ještě další konkurent z Hyundaie Adrien Fourmaux z Francie.

Rallye se základnou v Umee bude pokračovat v sobotu sedmi zkouškami, v neděli vyvrcholí závěrečnými třemi. Na startu druhého dílu mistrovství světa není žádný český jezdec ani úřadující mistr světa Sébastien Ogier.

Švédská rallye - po 1. rychlostní zkoušce

Podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích

1. Kacuta, Johnston (Jap, Ir../Toyota Yaris) 1:10:33,7, 2. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -2,8, 3. Pajari, Salminen (Fin./Toyota Yaris) -22,2, 4. Lappi, Mälkönen (Fin./Hyundai i20) -45,9, 5. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -50,3, 6. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota Yaris) -51,0.

Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se třikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek a...

Zimní olympijské hry 2026 v TV: program vysílání Her v Miláně a Cortině

Lyžař Jan Zabystřan nafasoval olympijské oblečení a vybavení.

Největší sportovní svátek je tu a s ním i velká porce televizních přenosů. Kde můžete sledovat olympijské hry v Miláně a Cortině živě, jaké soutěže uvidíte v České televizi a kdo má v programu...

13. února 2026  21:02

Šampion Jílek: Super! Splnil se mi sen. Ale nepolevím. Chci medaile i za patnáct let

Rychlobruslař Metoděj Jílek se zlatou medailí po vítězství v olympijském závodě...

Od našeho zpravodaje v Itálii Mise je splněna, mohl si říci. Jel do Milána pro zlatou olympijskou medaili a přiveze si ji odtud. Metoděj Jílek v pouhých 19 letech naplnil plán, který si před hrami stanovil, a provedl to způsobem,...

13. února 2026  20:56

ONLINE: Další výzva pro aspiranta na zlato. Poradí si Kanada také se Švýcarskem?

Sledujeme online
kanadští hráči Bo Horvat, Drew Doughty a Brad Marchand slavící další úspěch v...

Olympijský turnaj zahájili úspěšně, ve druhém utkání skupinové fáze nastupují proti sobě. Kanadští hokejisté chtějí potvrdit roli favorita i proti Švýcarsku. Kdo bude úspěšnější? Utkání můžete...

13. února 2026  20:55

Už jsem nechtěla být potichu. Taschlerová mluví o tlaku a nevhodných komentářích

Natálie Taschlerová se připravuje na vystoupení se svým partnerem Filipem...

Krasobruslařští sourozenci Natálie a Filip Taschlerovi mají za sebou svou druhou olympijskou účast. V Miláně se probojovali mezi patnáct nejlepších tanečních párů na ledě. Právě Natálie ale v...

13. února 2026  20:29

Muchová se v Dauhá probila až do finále, poslední sokyní bude Mboková

Karolína Muchová během semifinále v Dauhá

Karolína Muchová postoupila posedmé v kariéře do finále turnaje WTA Tour. Čtrnáctá nasazená česká tenistka v Dauhá zdolala v semifinále Marii Sakkariovou z Řecka 3:6, 6:4, 6:1 a o titul se utká s...

13. února 2026  20:12

Dobrá lekce, zaspali jsme. Ale nervózní jsem nebyl, řekl Pastrňák. Z Jílka má radost

David Pastrňák se raduje s Ondřejem Palátem z gólu proti Francii.

Od našeho zpravodaje v Itálii Jeho gól na 3:3 uklidnil divoké utkání s Francií. Pak už začali čeští hokejisté dominovat a ve druhém zápase na olympiádě si připsali první body za výhru 6:3. „Ale já nervózní nebyl,“ pronesl...

13. února 2026

Česko - Švédsko 0:2. Hokejistky na medaili nedosáhnou, končí ve čtvrtfinále

České hokejistky smutní po vyřazení z olympiády ve čtvrtfinále. (13. února 2026)

České hokejistky se loučí s Milánem, tažení za olympijskou medailí končí stejně jako před čtyřmi lety neúspěšně. Ve čtvrtfinále nedokázaly vyzrát na výborně připravené Švédky, kterým podlehly těsně...

13. února 2026  19:42

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se třikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek a...

13. února 2026  19:33

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

13. února 2026  19:17

Oznámkujte české hokejisty za výkon proti Francii ve druhém zápase olympiády

Čeští hokejisté oslavují Nečasův gól v utkání proti Francii. (13. února 2026)

Oznámkujte české hokejisty za výkon ve druhém zápase na olympijských hrách proti Francii, který po komplikacích ve druhé třetině vyhráli 6:3. Dávejte reprezentantům známky jako ve škole, nejlepším...

13. února 2026  19:16

Jílkova cesta ke zlatému pokladu. Jak se zázračný teenager vyšplhal mezi legendy

Vítězný rychlobruslař na 10 000 metrů Metoděj Jílek se zlatou medailí (13....

Z obrovského příslibu se během jednoho roku stal rychlobruslař Metoděj Jílek sportovní modlou. Vše šlo postupně. Pódium ve Světovém poháru, první světová medaile, celkový triumf na dlouhých tratích,...

13. února 2026  19:11

