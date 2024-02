Neuville bude na Švédské rallye hájit vedení v MS, poprvé pojede i Rovanperä

Neuville po vydařeném vstupu do sezony bude ve Švédsku startovat jako první a netrpělivě tak očekává, jaké podmínky budou panovat. „Pokud je povrch opravdu zmrzlý, je to v pohodě. Pokud je ale na silnici hodně sněhu a podmínky jsou složité, můžeme bojovat tak o páté šesté místo,“ uvedl pětatřicetiletý Belgičan, který byl loni třetí. V roce 2018 severskou rallye vyhrál.

Podle předpovědi počasí by zejména ve druhé polovině soutěže měly být teploty nízké. „Základem úspěchu je přesná a čistá jízda. Švédská rallye se mi vždy líbila, chceme dosáhnout dobrého výsledku,“ řekl Neuville před dvanáctým startem na této soutěži.

Rovanperä vyhrál Švédskou rallye v roce 2022, loni skončil čtvrtý. „Je skvělé, že sezonu začínáme závodem, jako je Švédská rallye. Jízda na sněhu mě vždy bavila a je to jeden z nejlepších pocitů, které můžete v soutěžním autě zažít,“ řekl finský pilot. Začátkem února se představil na Arctic rallye ve Finsku, kde ho připravily o výhru technické problémy v závěrečné rychlostní zkoušce. První místo tak obsadil jeho kolega z Toyoty Elfyn Evans z Velké Británie.

Jediným jezdcem na startu, který dokázal ve Švédsku vyhrát dvakrát, je obhájce prvenství Ott Tänak z Estonska. Tentokrát ale nepojede s fordem, ale s hyundaiem. „Švédsko je opravdu pěkná rallye, která je hlavně o čistém výkonu. Tratě jsou jednoduché a rovné, takže auta nejsou tak namáhána, což usnadňuje soustředění se na maximální tempo,“ řekl Tänak. Těší se na jízdu ve sněhových závějích, o které se auta mohou „opřít“. „Většinou je můžeme použít ve svůj prospěch k posunutí limitu. Pokud skončíte mimo, pravděpodobně jste ho překročili,“ podotkl estonský pilot.

Na startu rallye budou i dva čeští jezdci. Jan Černý se bude v kategorii WRC3 snažit navázat na výhru z Monte Carla, Filipa Kohna čeká ve stejné kategorii letošní premiéra.

„Konkurence je opravdu velká, na druhou stranu tam není mnoho specialistů na jízdu na sněhu. Chceme jet rychle, ale také hlavou. Po skvělém startu do sezony by to chtělo připsat další slušné body do šampionátu, což znamená hlavně dojet. Ve Švédsku se ale nedá jet na jistotu. Chceme si najít svůj rytmus a ten držet, nebláznit,“ řekl Černý, který se v této soutěži představí poprvé.

Švédská rallye odstartuje čtvrteční diváckou rychlostní zkouškou, v následujících třech dnech je na programu 71. ročníku dalších 17 měřených testů.