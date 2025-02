Lappi ani Ogier na švédský led a sníh nevyjedou. Předpověď nahrává Evansovi

V očekávaném souboji značek Toyota a Hyundai by o prvenství měli bojovat britský vicemistr světa Elfyn Evans a držitel dvou titulů Kalle Rovanperä z Finska v barvách japonského výrobce a úřadující světový šampion Thierry Neuville z Belgie a Estonec Ott Tänak reprezentující korejskou automobilku.

Všichni čtyři už dokázali severoevropskou soutěž na sněhu a ledu vyhrát. Pouze Tänak to ale dokázal dvakrát, v letech 2019 a 2023, a může se mezi současnými jezdci vyrovnat Ogierovi. Rekordmanem je Švéd Stig Blomqvist se sedmi triumfy ze 70. a 80. let minulého století. Rovanperä ve Švédsku zvítězil v roce 2022, Evans o rok dříve a Neuville už v roce 2018.

Právě Evans bude jako druhý muž průběžné klasifikace při dopředu ohlášené absenci týmového kolegy Ogiera „otvírat“ trať. „Pokud bude hodně čerstvého sněhu jako vloni, začátek víkendu to může zkomplikovat. Na druhou stranu, pokud to bude ledovaté, může nám to hrát do karet. Tak jako tak do toho dáme všechno,“ řekl Evans na webu týmu Toyota Gazoo. Dlouhodobá předpověď šestatřicetiletému Velšanovi nahrává, sněžení podle pořadatelů radary nehlásí, teploty se mají pohybovat kolem -15 stupňů Celsia.

V Monte Carlu měla Toyota navrch, trojblok Ogier, Evans, Rovanperä, rozbil jen celkově třetí Adrien Fourmaux. Devětadvacetiletý Francouz při debutu v Hyundai po příchodu z Fordu předčil v novém působišti Tänaka i Neuvilla, kteří uzavřeli pořadí v první šestce. Ve Švédsku bude Fourmaux obhajovat loňské třetí místo za Lappim, který po sezoně vrcholný seriál opustil, a Evansem.

„Pódium v Monte Carlu byla pro nás skvělá věc. Ale když se zadařilo v prvním kole, znamená to ošemetnou výchozí pozici v druhém. Švédsko bude těžká výzva, stejně jako být hned druhý na startu. V prosinci jsme na sněhu dva dny testovali, takže už nějaké zkušenosti s autem v těchto podmínkách máme a zkusíme zopakovat loňské umístění na stupních vítězů,“ řekl Fourmaux, jenž se v MS chystá na 61. start a nejlépe byl už šestkrát třetí.

V 72. ročníku Švédské rallye se představí i český pilot Filip Kohn s britským spolujezdcem Whittockem Rossem. Se Škodou Fabia R5 budou opět startovat v kategorii WRC2, v níž v Monte Carlu skončili desátí. Ve Švédsku zároveň odstartuje pětidílný juniorský světový šampionát.

Švédská rallye začne ve čtvrtek pětikilometrovou zahajovací zkouškou. Celkem bude do neděle na programu 18 rychlostních testů v celkové délce 300,22 kilometru, což ze soutěže dělá jednu z nejkratších v seriálu.