Evans vládl ledu a sněhu. Po vítězství ve Švédsku se posunul do čela MS

Evans si desátý triumf v kariéře zajistil po velkém boji s Kacutou. Japonský pilot se v úvodu posledního dne posunul do čela pořadí, ale vicemistr světa ihned zareagoval a pak v závěrečné, speciálně bodované power stage první místo ubránil. Vyhrál ji před Kacutou o jednu desetinu sekundy a završil povedený víkend, který mu vynesl maximální možný počet 35 bodů. Při absenci vítěze monacké soutěže Sébastiena Ogiera vystřídal osminásobného mistra světa z Francie v čele průběžného pořadí.

„Byl to velmi dobrý víkend, ale v dnešní první rychlostní zkoušce jsem si velmi zkomplikoval život,“ vrátil se Evans k testu, ve kterém přišel o třísekundový náskok a najednou byl o 4,5 sekundy za Kacutou. „Ale aspoň mě to přinutilo se zkoncentrovat. Poslední dvě zkoušky jsme odjeli velmi dobře a s výsledkem jsme spokojení. Je to velmi dobrý začátek (sezony), ale je příliš brzy na nějaké závěry. Nicméně o moc lepší jsme si to přát nemohli,“ dodal vítěz.

Nejlepší tři posádky Švédské rallye.

Jednatřicetiletý Kacuta těsně nedosáhl na první vítězství v kariéře. Vybojoval ale šesté pódiové umístění a vyrovnal si dosavadní maximum. „Jsem zklamaný, že to nestačilo, ale pro tentokrát je to v pořádku. Vedli jsme si dobře, ale Elfyn zajel poslední test skvěle, klobouk dolů,“ uvedl Kacuta.

Neuville uhájil v poslední etapě třetí místo před týmovým kolegou Ottem Tänakem z Estonska s náskokem pěti sekund. Sám za Evansem zaostal o dvanáct. „Měl jsem to trochu nahoru dolů, ale celkově jsem s výkonem spokojený. Celý víkend se hodně měnily podmínky na trati, tak bylo těžké si ujasnit, jaká startovací pozice je nejlepší,“ řekl Neuville.

Po třetím místě v Monte Carlu se s jediným bodem za páté místo v power stage vrátí ze Švédska Adrien Fourmaux. Francouzský jezdec Hyundai po havárii nedojel sobotní etapu a s penalizacemi za nedokončené zkoušky skončil celkově v poli poražených.

Po chladné Skandinávii čekají posádky příště zcela odlišné podmínky. Od 20. do 23. března je na programu Safari Rallye v Keni, kde právě Kacuta slavil dosud své nejlepší výsledky, protože tam byl dvakrát druhý a jednou třetí. Prvenství v Africe bude obhajovat dvojnásobný mistr světa Kalle Rovanperä, který se musel ve Švédsku spokojit s pátým místem a zatím při plnohodnotném návratu do seriálu v barvách Toyoty ani napodruhé nedosáhl na stupně vítězů. V Monte Carlu byl čtvrtý, celkově mu ale v šampionátu patří třetí místo za Ogierem.