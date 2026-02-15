Úspěšná obhajoba. Evans vyhrál Švédskou rallye a posunul se do čela šampionátu

Evans vyhrál ve Švédsku celkově potřetí, poprvé to bylo v roce 2020. Vyrovnal se například Francouzi Sébastienu Ogierovi. Více vítězství tam vybojovali dosud jen čtyři jezdci v čele s rekordmanem Stigem Blomqvistem, který domácí soutěž ovládl sedmkrát.
„Toyota 1-2-3-4..., to je úžasné,“ konstatoval Evans. „Samozřejmě je to úleva, bylo to tu obtížné s volbou pneumatik při tom množství štěrku na cestách,“ dodal po dvanáctém vítězství v kariéře pětinásobný vicemistr světa.
V soutěži se základnou v Umee skončil druhý Japonec Takamoto Kacuta. Měl ztrátu 14,3 sekundy a vyrovnal si maximum v MS. To se podařilo i třetímu Samimu Pajarimu z Finska, který zaostal za vítězem o 46 sekund.
Vítěz „Monte“ Oliver Solberg na čtvrtém místě už ztratil přes minutu. Domácí jezdec měl problémy zejména v páteční úvodní etapě, kdy skončil v závěji, měl defekt a stěžoval si, že se dobře nevyrovnal s rolí prvního muže na trati.
„Určitě jsem to tu očekával lepší, ale podcenil jsem, jak to bude náročné v pátek. Výsledek je zklamání, ale po pátku si nic jiného nezasloužím,“ řekl Solberg.
Interní souboj týmu konkurenčního Hyundaie pro sebe rozhodl Francouz Adrien Fourmaux. Na Evanse ztratil bez deseti sekund dvě minuty a páté místo si zajistil v poslední etapě, v níž se prosadil před finského kolegu Esapekku Lappiho. Porazil ho o 2,9 sekundy.
Na startu Švédské rallye nebyl žádný český jezdec ani úřadující mistr světa Ogier. Šampionát bude pokračovat za měsíc, od 12. března je na programu keňská Safari rallye.
Švédská rallye
podnik MS v automobilových soutěžích
1. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) 2:35:53,1, 2. Kacuta, Johnston (Jap., Ir./Toyota Yaris) -14,3, 3. Pajari, Salminen (Fin./Toyota Yaris) -46,0, 4. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota Yaris) -1:11,6, 5. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -1:50,3, 6. Lappi, Mälkönen (Fin./Hyundai i20) -1:53,2.
Průběžné pořadí (po 2 ze 14 soutěží): 1. Evans 60, 2. Solberg 47, 3. Kacuta 30, 4. Fourmaux 28, 5. Neuville (Belg./Hyundai i20) 21, 6. Ogier (Fr./Toyota Yaris) 18.
Průběžné pořadí týmů: 1. Toyota 117, 2. Hyundai 66, 3. Toyota II 18, 4. M-Sport Ford 14.