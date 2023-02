V Austrálii startuje superbikové MS. Jediným českým zástupcem je König

Bautista, Razgatlioglu a Rea o titul bojovali i v minulé sezoně a nakonec byl nejúspěšnější osmatřicetiletý Španěl. Tovární jezdec Ducati proto bude letos startovat s číslem 1 na motocyklu. „Jedničku jsme si vybral, protože je to osobní výzva. Když máte jedničku, tak vaším jediným cílem je vyhrát. Je to dobrá motivace,“ řekl Bautista, jenž doposud závodil s devatenáctkou. „Cítím se dost silný na to, abych jedničku obhájil. Nemyslím si, že budu pod větším tlakem. Spíše to beru jako motivaci,“ podotkl Bautista.

Na rok 2023 se rodák z Talavery de la Reina těší. „Myslím si, že šampionát hodně roste. Překonáváme rekordy na všech tratích a zvyšuje se i kvalita jezdců. I proto si nemyslím, že jsem favorit. Do superbiků přichází závodníci z MotoGP, letos navíc i mistr světa a vicemistr třídy supersport. Je to jedno z nejlepších období šampionátu a jsem rád, že jsem součástí této revoluce,“ řekl Bautista s poukazem na příchod Švýcara Dominiquea Aegertera, který supersportům kraloval v předešlých dvou letech.

Vedle nejlepšího tria minulé sezony a Aegertera mají vysoké ambice i Ital Danilo Petrucci, který má na kontě deset kompletních sezon v MotoGP a vyzkoušel si i Rallye Dakar, jeho krajané Andrea Locatelli a Michael Ruben Rinaldi nebo exmistr světa v kategorii Moto2 Remy Gardner z Austrálie.

Jediného Čecha v MS Königa čeká druhá plnohodnotná sezona. Opět pojede za tým Orelac Racing Movisio a cílem dvacetiletého jezdce bude bodovat. V minulém roce získal celkem tři body.

„Samozřejmě, jsem závodník a nejraději bych vyhrával. Musím být ale nohama na zemi. Konkurence je nabitá, ale to nemá cenu stále opakovat. Budu dělat vše pro to, abych na body dosáhl,“ uvedl König na tiskové konferenci před sezonou. Na posledních testech zajel v pondělí mezi 22 jezdci dvacátý čas. O den dříve byl devatenáctý.

Součástí dvanáctidílného seriálu budou stejně jako v předešlých dvou letech závody na Autodromu Most, kde se elitní jezdci představí 29. a 30. července.