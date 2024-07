Rekordy návštěvnické, rekordy traťové... Už počtvrté ozáří Most superbiky

„Zaznamenali jsme nárůst prodejů vstupenek. Věřím, že si letošní superbiky fanoušci nenechají ujít a dorazí v ještě větším počtu než loni,“ přeje si Josef Zajíček, předseda představenstva a majitel společnosti Autodrom Most.

Letos je severočeský okruh šestou zastávkou šampionátu, ansámbl se tam přesunul z anglického Doningtonu. Loni do Mostu dorazilo za tři dny 53 871 fanoušků, dalších zhruba 70 milionů sleduje WorldSBK v televizi. Nejlevnější vstupenky v Mostě stojí 450 korun, jednodenní v předprodeji vyjde na 750 korun. Kdo chce také mezi jezdce do paddocku, zaplatí dvojnásobnou částku.

Čeští závodníci nebudou na startu chybět, ovšem tentokrát téměř jistě bez medailových ambicí.

Hlavní adept na pódium v kategorii Supersport 300 Petr Svoboda si totiž v italském Misanu při pádu zlomil holenní a lýtkovou kost a musel na dvě operace. A pak na svém Facebooku hlásil: „Teď mě čeká dlouhá cesta rehabilitací. Budu dělat maximum, aby se to rychle hojilo a já se vrátil zpátky do sedla. Domácího závodu v Mostě se bohužel nezúčastním jako závodník, ale pouze jako divák. Užijeme si závody společně!“

Chybí i hlavní tahák Oliver König, který jezdil v královské třídě superbiků. Od letoška už nastupuje v německém šampionátu IDM a svou žádost o divokou kartu pro Most nakonec stáhl. Dostali ji tedy dva devatenáctiletí jezdci: Filip Feigl (Supersport) a Daniel Tureček (SPP300).

„Účast domácích jezdců pochopitelně přináší úplně jinou atmosféru. Oba držitelé divokých karet navíc získají spoustu cenných zkušeností. I když jezdí ve špičkových regionálních šampionátech, mistrovství světa je úplně něco jiného, a to klukům přinese bezesporu velký zážitek,“ uvedl Matěj Smrž, předseda Komise závodů silničních motocyklů Autoklubu ČR.

Tureček na webu Autoklubu hlásil: „Mám velkou motivaci ukázat se v co možná nejlepším světle, ale hlavně nasávat atmosféru světového podniku a pořádně si to užít.“

Na startovní rošt se postaví i Filip Novotný (SSP300), v šestnácti nejmladší pilot, a Ondřej Vostatek (Supersport), jehož výkon v Anglii ovlivnil pád ve vysoké rychlosti.

„Po Doningtonu se cítím lehce zklamaný, chtěli jsme se už posunout a zajet body, na které nám chyběla jen vteřinová ztráta v cíli. S časem, který jsem zajel, bych byl loni čtvrtý. To znamená, že se letos hodně zkvalitnil střed startovního pole. Víme, co zlepšovat, a je dobré, že to jsou věci, které můžeme zlepšit hned,“ uvedl Vostatek. „V Mostě chci prolomit letošní smůlu nějakým pěkným umístěním na bodech, případně v Top 10.“

Hlavní hvězdou je tradičně Toprak Razgatlioglu na BMW, lídr hlavní třídy WorldSBK. Už ve Velké Británii vyhrál všechny tři závody, každý s výrazným náskokem, a stanovil několik nových rekordů na kolo. Letos už zapsal devět vítězství a druhý muž průběžného pořadí Ital Bulega na Ducati zaostává o 41 bodů.

„Jsme spokojení, protože v Misanu jsme získali tři vítězství a zopakovali jsme to i v Doningtonu. Teď doufám, že uspějeme také v Mostě, protože tamní trať mám rád,“ vzkázal turecký showman. V Mostě se očekává, že fenomenální El Turco zaútočí i na svůj traťový rekord, který drží od roku 2022; tehdy ještě na yamaze zajel nejrychlejší kolo za 1:31,936 minuty.

Fanoušci na mistrovství světa superbiků v Mostě

Most hostí světový podnik superbiků už počtvrté. A pro návštěvníky je nachystaný pestrý doprovodný program. „Nejbohatší v celé čtyřleté historii,“ tvrdí majitel Josef Zajíček. „Vedle fanouškovských aktivit typických pro WorldSBK, jako jsou paddock show, victory lane, autogramiády a další založené na těsné interakci s fanoušky, je to vše od běhu na dráze, přeletu stíhaček až po aktivační zónu Olympijského festivalu.“

Organizátoři rozšířili počet velkoplošných obrazovek, na kterých mohou fanoušci sledovat závody. Tři budou na diváckém svahu, jedna v paddocku v takzvaném Action Boxu. V sobotu i neděli se začne závodit ve 12.45 hodin, už v jedenáct má třída WorldSBK superpole.