König na MS superbiků v Alcaňizu zopakoval sobotní 22. místo

Dvacetiletý závodník má za sebou premiérový víkend v sezoně, před níž se do nejsilnější třídy přesunul z kategorie Supersport 300. Superbiky si poprvé vyzkoušel při listopadovém debutu v závěrečném závodu sezony v Indonésii.

Stejně jako v sobotu dojel König v druhém hlavním závodě jako předposlední z jezdců, kteří se dostali do cíle. Tentokrát se ale na trati více dostával do soubojů a jezdil i ve skupince. „Závod to byl hodně náročný, protože bylo vedro a od motorky šlo hodně horka. Takže se mi docela špatně dýchalo. Prvních deset kol bylo dobrých, pak jsem začal pociťovat únavu. Na tom teď budu muset zapracovat,“ uvedl König v tiskové zprávě.

V závěru ze skupinky jezdců odpadl. „Začal jsem ztrácet zejména kvůli rukám, které musím posílit, hlavně tricepsy a pravou ruku. Tu jsem si bohužel před sezonou během tréninku zlomil. Určitě si na to ale nestěžuji, není to jen o ruce,“ řekl König.

Druhý den ovládl Španěl Álvaro Bautista, dvěma triumfy navázal na sobotní druhé místo a ujal se vedení v průběžném pořadí. Šampionát bude pokračovat za dva týdny v Assenu.