Sulajím uhájil pozici šéfa Mezinárodní automobilové federace, uspěl i Šťovíček

„Děkuji všem členům, že k volbám dorazili v takovém počtu a znovu mi věřili. Společně jsme překonali spoustu překážek a dnes jsme díky tomu silnější než dřív,“ řekl Sulajím, který vede FIA od roku 2021.
FIA během Sulajímova vedení prošla několika kontroverzemi. Ve vedení skončilo několik předních činovníků, organizace čelila kritice jezdců formule 1 a rallye za přehnané tresty za vulgarity a Sulajím byl také ve sporu s promotérem formule 1 společností Liberty Media.
|
Od Austrálie po Abú Zabí. To nejzásadnější ze sezony F1, bavili nečekaní hrdinové
Přesto na valném shromáždění v Taškentu neměl funkcionář ze Spojených arabských emirátů protikandidáta. Podle kritiků to bylo kvůli tomu, že upravil pravidla voleb tak, aby jeho případní konkurenti nemohli uspět.
Světová rada motorsportu rozhoduje o pravidlech, předpisech, bezpečnosti a rozvoji motoristického sportu na všech úrovních od motokár až po formuli 1. Šťovíček v ní působí od roku 2021, předtím v ní v letech 1998 až 2017 zasedal Radovan Novák.
Česko bude mít rovněž i nadále zastoupení v mezinárodním soudu FIA, také Martin Maisner vykonává funkci už čtvrtým rokem.