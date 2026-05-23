Stříteský podruhé vyhrál Rallye Český Krumlov, Kopecký zničil pneumatiku

Autor:
  20:48
Rallye Český Krumlov vyhrál podruhé v kariéře Dominik Stříteský. Druhého Adama Březíka porazil o 7,5 sekundy a navázal na triumf z roku 2024. Devítinásobný vítěz soutěže Jan Kopecký skončil devátý.

Dominik Stříteský a Ondřej Krajča s vozem Škoda Fabia RS Rally2 ovládli Rallye Český Krumlov. | foto: ČTK

Stříteský vedl prakticky celou dobu. Jen po druhé rychlostní zkoušce ho na chvilku odsunul na druhé místo Kopecký, který na měřeném úseku Malonty zničil pneumatiku a vypadl z boje o další triumf.

Předloňský domácí šampion Stříteský ovládl pět rychlostních testů a vylepšil třetí místo z úvodního dílu mistrovství republiky Rallye Šumava Klatovy. Dostal se díky tomu do čela průběžného pořadí.

V soutěži domácího šampionátu se prosadil na nejvyšší stupeň poprvé od triumfu v Barum Czech rallye Zlín předloni v srpnu.

„Nebudu zastírat, je to úleva. Ale věřil jsem ve své schopnosti, v souhru s Ondrou Krajčou a v zázemí týmu,“ uvedl Stříteský v tiskové zprávě. „Je to parádní pocit po celém tom loňském roce, po tom všem, co jsme museli absolvovat za tu dobu, kdy se nedařilo. Byla to spousta práce, která nebyla vidět a teď se ukázala. Takže je to něco neskutečného zase tady v Krumlově stát na nejvyšší příčce,“ řekl šestadvacetiletý jezdec.

Vítěz zahajovací Rallye Šumava Klatovy Filip Mareš skončil třetí.

Rallye Český Krumlov

druhý závod mistrovství České republiky v automobilových soutěžích

1. Stříteský, Krajča 1:18:53,8, 2. Březík, Bělák (všichni Škoda Fabia RS Rally2) -7,5, 3. Mareš, Bucha (Toyota GR Yaris Rally2) -23,5, 4. Wagner, Ostlenderová (Rak., Něm./Hyundai i20 N Rally 2) -1:02,5, 5. Kundlák, Baran (ČR, SR/Škoda Fabia RS Rally2) -1:28,7, 6. Cais, Trunkát (Hyundai i20 N Rally2) -1:35,2

Výsledky

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Adamczyková se pochlubila fotkou z dovolené. Fanoušci ji přirovnali ke Xeně

Eva Adamczyková

Eva Adamczyková ukázala, že si skvělou formu drží i mimo závodní sezonu. Fanouškům na sociálních sítích poslala pozdrav z dovolené u moře a okamžitě se dočkala nadšených reakcí.

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

ONLINE: Norsko - Švédsko 1:1. Stenberg z přesilovky srovnává severský duel

Sledujeme online
Norští hokejisté se radují z gólu Noaha Steena.

Kromě odpoledního duelu Čechů se Slováky jsou v sobotu ve Fribourgu na programu ještě další dva zápasy. Už od 12.20 hráli Dánové se Slovinci, Seveřané si díky výhře 4:0 připsali první body na...

23. května 2026  15:29,  aktualizováno  21:19

ONLINE: Rakousko - Německo 1:1. Rychlé vyrovnání, Reichel přesně trefuje horní roh

Sledujeme online
Rakouský útočník Vinzenz Rohrer (vlevo) bojuje o kotouč u mantinelu s Němcem...

Ve skupině A na hokejovém mistrovství světa se schyluje k zásadním bojům o postup do čtvrtfinále. Ten si komplikují hráči Spojených států, kteří padli s Lotyši 2:4. Domácí Švýcaři zůstávají na...

23. května 2026  16:21,  aktualizováno  21:18

Bratři dráždili Čechy, emoce neuhlídali. Slovákům vadili sudí i rozhodující trefa

Martin Pospíšil ze Slovenska v bitce s Jaroslavem Chmelařem.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Nepřekvapili. Předvedli, co se očekávalo. Byli nebezpeční, ale také dotěrní, v utkání s českými hokejisty na mistrovství světa se nejvíce starali o vytváření emocí. Pro slovenské bratry Martina a...

23. května 2026  21:14

Kordista Jurka zazářil v Bernu, na Světovém poháru vybojoval bronz

Čeští šermíři po zisku bronzových medailí. V sestavě Jiří Beran, Jakub Jurka...

Kordista Jakub Jurka skončil třetí na Světovém poháru v Bernu a zaznamenal druhý nejlepší výsledek v seriálu v kariéře. Český reprezentant v semifinále nestačil na Egypťana Mohameda Sajída,...

23. května 2026  17:33,  aktualizováno  21:07

Vítězný gól? Podle mě správně posouzený, říkal Červenka. Uznal, že Češi měli i štěstí

Roman Červenka a Lukáš Sedlák se radují z gólu v utkání proti Slovensku na MS...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Natočil se, nastavil brusli a mohl se radovat. Kapitán Roman Červenka gólem na 3:2 rozhodl zápas českých hokejistů na mistrovství světa proti Slovensku. Musel však čekat, jak situaci vyhodnotí sudí,...

23. května 2026  20:29

Premier League má posledního účastníka, mezi elitu postoupil Hull City

Oliver McBurnie slaví postup Hull City do Premier League.

Posledním postupujícím do Premier League se stali fotbalisté Hull City, kteří ve finále play off druhé ligy porazili 1:0 Middlesbrough. Zápas v londýnském Wembley rozhodl v nastavení Oli McBurnie.

23. května 2026  20:09

Má nemoc? Už to není nic hrozného. Hirt se prodral do úniku, dřel a polepšil si

Jan Hirt rozdýchává čtrnáctou etapu Tour de France.

Od našeho zpravodaje v Itálii Na startu v Aostě u týmového autobusu stáje NSN zapózoval českým fanouškům a usmíval se. Ve 14. etapě Gira si pak pořádně zazávodil a zviditelnil se nejvíc v dosavadním průběhu Gira. Odměnou bylo...

23. května 2026  19:47

Házenkářský titul patří slávistkám! Radují se po třech letech, přehrály Kynžvart

Házenkářky Slavie se radují z mistrovského titulu.

Házenkářky Slavie po třech letech opět získaly ligový titul. Pražanky, které v semifinále vyřadily obhájkyně z Mostu, v rozhodujícím finále v Chebu porazily 33:24 Kynžvart a sérii ovládly 2:1 na...

23. května 2026  19:22,  aktualizováno  19:36

Kimi, nekňourej! slyšel Antonelli od šéfa. Sprint v Kanadě vyhrál jeho týmový kolega

George Russell slaví vítězství ve sprintu ve Velké ceně Kanady.

George Russell z Mercedesu vyhrál po startu z prvního místa sprint ve Velké ceně Kanady formule 1. Jeho týmový kolega a lídr seriálu Kimi Antonelli, s nímž svedl na trati několik tvrdých soubojů,...

23. května 2026  19:32

Postupová matematika na MS v hokeji 2026: možní soupeři Česka ve čtvrtfinále

Čeští hokejisté se radují z gólu obránce Marka Alschera (vlevo).

Základní skupiny hokejového mistrovství světa se chýlí ke konci, českému týmu zbývají ve Fribourgu dva zápasy. Na koho může narazit v případném čtvrtfinále, které se hraje ve čtvrtek 28. května?...

23. května 2026  19:30

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

23. května 2026  19:27

