Stříteský ovládl Rallye Pačejov i šampionát. Českým mistrem je podruhé v kariéře

O celkovém triumfu v MČR se rozhodlo až v závěrečném šestém závodě seriálu, do kterého vstupoval jako lídr průběžného pořadí Mareš. Pilot vozu Toyota GR Yaris Rally2 ovládl i první etapu pačejovské soutěže, v neděli ho ale hned v úvodní rychlostní zkoušce předstihl Stříteský a těsný náskok udržel až do cíle. Stříteský vyhrál čtyři z šesti rallye v sezoně, předchozí zlínskou Barum rallye musel ze zdravotních důvodů vynechat.
Rallye Pačejov, závěrečný závod mistrovství České republiky v automobilových soutěžích:
1. Stříteský, Krajča (Škoda Fabia RS Rally2) 1:18:35,6, 2. Mareš, Bucha (Toyota GR Yaris Rally2) -2,4, 3. Kopecký, Hovorka -24,8, 4. Kundlák, Zalabák -1:05,4, 5. Březík, Bělák -1:11,7, 6. Cvrček, Jansa (všichni Škoda Fabia RS Rally2) -1:59,4.
Konečné pořadí MČR: 1. Stříteský 269, 2. Mareš 260, 3. Březík 248.