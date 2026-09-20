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Stříteský ovládl Rallye Pačejov i šampionát. Českým mistrem je podruhé v kariéře

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  13:47aktualizováno  14:22

Dominik Stříteský jede Rallye Pačejov. | foto: ČTK

Dominik Stříteský ovládl Rallye Pačejov a po triumfu v závěrečném závodě mistrovství České republiky v automobilových soutěžích získal podruhé v kariéře titul. Druhý skončil s odstupem 2,4 sekundy Filip Mareš, jenž je druhý i celkově. Třetí místo obsadil na západě Čech Jan Kopecký, který letos nerozšířil rekordní počet jedenácti mistrovských titulů.

O celkovém triumfu v MČR se rozhodlo až v závěrečném šestém závodě seriálu, do kterého vstupoval jako lídr průběžného pořadí Mareš. Pilot vozu Toyota GR Yaris Rally2 ovládl i první etapu pačejovské soutěže, v neděli ho ale hned v úvodní rychlostní zkoušce předstihl Stříteský a těsný náskok udržel až do cíle. Stříteský vyhrál čtyři z šesti rallye v sezoně, předchozí zlínskou Barum rallye musel ze zdravotních důvodů vynechat.

Rallye Pačejov, závěrečný závod mistrovství České republiky v automobilových soutěžích:

1. Stříteský, Krajča (Škoda Fabia RS Rally2) 1:18:35,6, 2. Mareš, Bucha (Toyota GR Yaris Rally2) -2,4, 3. Kopecký, Hovorka -24,8, 4. Kundlák, Zalabák -1:05,4, 5. Březík, Bělák -1:11,7, 6. Cvrček, Jansa (všichni Škoda Fabia RS Rally2) -1:59,4.

Konečné pořadí MČR: 1. Stříteský 269, 2. Mareš 260, 3. Březík 248.

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