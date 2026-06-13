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Stříteský ovládl Rallye Hustopeče a upevnil si vedení v českém šampionátu

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  15:51
Automobilový jezdec Dominik Stříteský ovládl Rallye Hustopeče a upevnil si vedení v mistrovství České republiky. Druhý skončil Adam Březík, třetí skončil Filip Mareš.
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Dominik Stříteský na trati závodu Rallye Hustopeče. | foto: ČTK

Šestadvacetiletý Stříteský navázal na triumf z předešlé Rallye Český Krumlov. Druhého Březíka, jenž na jihu Moravy útočil na třetí výhru za sebou, porazil o 2,3 sekundy.

Březíka o možné vítězství připravila půlminutová penalizace za neprojetí zpomalovacího retardéru ve třetí rychlostní zkoušce. Zatímco Stříteský byl nejrychlejší na třech měřených testech z dvanácti, Březík na sedmi.

Až v závěru vybojoval bronzovou pozici Mareš, jenž v posledním testu předstihl úřadujícího šampiona Jana Kopeckého. V hodnocení šampionátu druhý Mareš nakonec jedenáctinásobného domácího mistra porazil o 1,7 sekundy.

Mistrovství ČR bude pokračovat v polovině července, kdy se pojede Bohemia rallye Mladá Boleslav.

Rallye Hustopeče

Třetí závod mistrovství České republiky v automobilových soutěžích

1. Stříteský, Krajča 1:22:40,4, 2. Březík, Bělák (všichni Škoda Fabia RS Rally2) -2,3, 3. Mareš, Bucha (Toyota GR Yaris Rally2) -11,1, 4. Kopecký, Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2) -12,8, 5. Wagner, Ostlenderová (Rak., Něm./Hyundai i20 N Rally2) -41,5, 6. Cais, Trunkát (Hyundai i20 N Rally2) -1:19,3.

Průběžné pořadí MČR: 1. Stříteský 155, 2. Mareš 135, 3. Březík 128.

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