Světová rallye objeví na Šumavě nevyužité tratě. Čekají se desetitisíce fanoušků

Desetitisíce příznivců budou obdivovat rychlou jízdu nejlepších pilotů světa od 26. do 29. října. Středoevropská rallye po prvních dvou dnech v Čechách zavítá v sobotu do Rakouska a v neděli do Německa.

Organizátoři v minulém týdnu odhalili finální program. Ten chtěli mít hotový výrazně dřív, ale příprava světového podniku nebyla jednoduchá.

„Trať a celou naši myšlenku jsme konzultovali s Mezinárodní automobilovou federací, promotérem i továrními týmy. Program jsme upravovali tak, aby byly jednotlivé dny úměrně dlouhé a zvládnutelné,“ naznačil Tomáš Kunc, generální sekretář Autoklubu ČR, který závody společně s rakouským a německým svazem připravuje.

Pro pořadatele je nachystání akce výzvou. Její náročnost umocňuje, že se podnik pojede ve třech státech. „Dříve to tak bylo normální, vracíme se ke kořenům. Máme jeden servisní park v německém Pasově, takže zázemí zůstává na místě. Myslím, že se nám podařilo sestavit celkem kompaktní program,“ dodal Kunc.

Program odstartuje ve čtvrtek 26. října ve 13 hodin slavnostním startem na Hradčanském náměstí v Praze. V hlavním městě pak následuje divácká erzeta na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli. První den uzavře večerní speciálka na Čínovském okruhu v Klatovech.

V pátek se dvakrát pojedou rychlostní zkoušky Vlachovo Březí, Zvotoky a Šumavské Hoštice. Pak se účastníci přesunou na povinný servis do Pasova. „Chtěli jsme na Šumavě najít úseky, které se moc nevyužívají. Všechny tratě budou zajímavé a každá něčím odlišná,“ přiblížil sekretář Autoklubu.

Na nejlepší světové piloty a rychlá auta se těší i ve Vlachově Březí na Prachaticku, kde páteční program začne. „Naše tratě se pořadatelům líbí, takže jsme byli rádi, že nás oslovili. Nic moc po nás nechtějí. Trasu si připraví před závodem, pak ji zase opraví. Navíc jsou to úseky, které nejsou moc frekventované. Město se na tak prestižní akci připraví. Mezi lidmi slýchám zatím jen pozitivní reakce,“ potvrdil starosta města Lubomír Dragoun.

Charakter českých tratí bude odlišný od těch, které piloty čekají o víkendu v sousedních zemích. „Vybrali jsme těžké úseky v zajímavých kombinacích. Bude to asfaltová rallye, ale kvality povrchů budou rozdílné. Myslím, že se jezdci i diváci mají na co těšit,“ přidal Kunc.

Může se rozhodovat o titulech

Při jednáních s obcemi pořadatelé neměli problémy. „Chtěli bychom jim za to moc poděkovat, stejně jako Jihočeskému a Plzeňskému kraji. Všichni nám jsou od začátku naklonění. My se na oplátku budeme snažit, aby se všechno povedlo, tratě byly bezpečné a lidé o všem informovaní,“ dodal.

Na čas se bude závodit až od čtvrtka. Rallyový týden však začne už v pondělí, kdy posádky čekají seznamovací jízdy. Ve středu odpoledne týmy absolvují povinný shakedown okolo Pasova, tedy první ostrý test. „Silnice však budou zavřené jen v pátek. Seznamovací jízdy zvládnou posádky při normálním provozu. Vše se sleduje online. Musí dodržovat pravidla a někdy jezdit ještě raději pomaleji,“ potvrdil Kunc.

Pořadatelé se chystají na desítky tisíc fanoušků, jako tomu bývá při obdobných podnicích. Zájem registrují velký. Pro diváky budou vyhrazené speciální zóny, odkud by rallye měli sledovat. „Navázaná na to budou parkoviště i koridory s občerstvením a toaletami. Rallye se jede ve volném terénu, takže se fanoušci dostanou i jinam. Apelujeme však na všechny, aby mysleli na bezpečnost a respektovali pokyny pořadatelů,“ vyzval Kunc.

Vstupenky jsou v předprodeji už nyní. Jednodenní lístky do diváckých prostorů stojí v pátek a sobotu 45 eur, tedy něco málo přes tisíc korun. Neděle je o deset eur levnější, zhruba za 850 korun. Například na sezení na tribuně při okruhu v Klatovech však vyjde na více než 1 600 korun. Děti do 16 let mají vstup zdarma.

Na startu by mělo být okolo 80 posádek včetně několika českých. Pravidelně jezdí Erik Cais. Je otázkou, zda bude startovat česká špička. „Je to předčasné. Uvidíme, jestli pojede Jan Kopecký. Václav Pech nemá auto, se kterým by mohl v závodě startovat,“ řekl Kunc.

Středoevropská rallye je v kalendáři mistrovství světa předposlední. Mohlo by se zde rozhodovat o titulech. „O to by to mohlo být zajímavější,“ uzavřel sekretář.