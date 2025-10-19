Ve Středoevropské rallye triumfoval Rovanperä, novým lídrem MS je Evans

Jedenačtyřicetiletý Ogier bojující o devátý titul v kariéře v sobotu havaroval, v neděli se ale na trať vrátil a dokázal získat deset bodů za vítězství v poslední etapě i závěrečné speciální rychlostní zkoušce. Evans má nyní v čele náskok třinácti bodů na Ogiera a Rovanperäho.
„Celý den jsme se maximálně snažili a uvidíme, kolik z toho nakonec bude bodů. Koukáme se dopředu. Co se stalo včera, stalo se. Takový je život,“ řekl Ogier, jenž na Středoevropské rallye havaroval i loni. Tentokrát se ale do soutěže vrátil a udržel se ve hře o titul.
Zrádné české rychlostní zkoušky. Slavný Ogier měl nehodu, ulomil přední kolo
Toyota si na Středoevropské rallye, která se jela i na českém území, definitivně zajistila pátý titul mezi týmy v řadě. A je prakticky jisté, že zástupci japonské automobilky budou kralovat i hodnocení jezdců. Průběžně čtvrtý Estonec Ott Tänak ztrácí 50 bodů na Evanse, který jej v nedělním posledním testu odsunul z druhého na třetí místo.
„Jsme jednoznačně nejlepší tým,“ radoval se Rovanperä. Pětadvacetiletý Fin minulý týden oznámil, že po sezoně opustí svět rallye a bude se věnovat okruhovým závodům. Teď ale chce zabojovat o třetí titul. „Zvýšili jsme naše šance, ale nebude to nic jednoduchého. Pokusíme se pokračovat stejně,“ dodal Rovanperä.
Do elitní desítky se prosadili i dva čeští jezdci. Jan Černý byl devátý a vyhrál hodnocení kategorie WRC2. Filip Mareš dojel desátý a ve slabší kategorii byl druhý.
„Je to neuvěřitelné. Po Finské rallye jsem byl na dně, jak po psychické stránce, tak z pohledu financí. A teď jsem v cíli jako vítěz WRC2,“ radoval se v cíli posledního měřeného testu Černý.
Nadšený byl i z vozu Škoda Fabia RS Rally2, se kterým poprvé v MS jel. „Je to nejlepší auto, ve kterém jsem seděl. Doufám, že s ním budu moct startovat v příštím roce,“ uvedl pětatřicetiletý jezdec, jenž v seriálu předtím startoval se speciálem Citroën.
Středoevropská rallye byla součástí MS potřetí a zatím naposledy. V příštím roce soutěž na česko-rakousko-německém pomezí v kalendáři nefiguruje. Prezident spolupořádajícího Autoklubu České republiky Jan Šťovíček ale věří, že se v budoucnosti do kalendáře vrátí. Ideálně už v roce 2027.
„Když jsme před třemi lety uzavřeli smlouvu, tak byla situace na straně promotéra trošku jiná než dnes. Tehdy to byla konsolidovaná společnost, která nějakým normálním způsobem fungovala. Teď je situace složitější, protože společnost je v procesu prodeje a její majitel hledá nebo vybírá nového majitele,“ řekl Šťovíček před měsícem na tiskové konferenci v Praze.
Po změně majitele promotérské společnosti WRC Promoter GmbH se prý k jednání o nové dlouhodobé smlouvě vrátí. „Byli bychom velice rádi, aby Středoevropská rallye pokračovala. Stejný zájem mají i naši kolegové z ADAC (německého autoklubu). Věřím, že pauza, která nastane příští rok, bude jen jednoroční a že budeme následně pokračovat,“ dodal Šťovíček.
Seriál MS bude pokračovat o druhém listopadovém víkendu v Japonsku.
Středoevropská rallye
mistrovství světa v automobilových soutěžích
1. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota Yaris) 2:36:20,1, 2. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -43,7, 3. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20) -49,3,4. Kacuta, Johnston (Jap., Brit./Toyota Yaris) -1:06,8, 5. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -2:04,6, 6. Pajari, Salminen (Fin./Toyota Yaris) -2:13,9, ...9. Černý, Krajča (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) -10:51,1, 10. Mareš, Bucha (ČR/Toyota Yaris Rally2) -11:21,2.
Průběžné pořadí MS (po 12 ze 14 závodů): 1. Evans 247, 2. Ogier 234, 3. Rovanperä 234, 4. Tänakv 197, 5. Neuville (Belg./Hyundai i20) 166, 6. Kacuta 110, ...21. Černý 2, 23. Mareš 1.
Pořadí značek: 1. Toyota 632, 2. Hyundai 464, 3. M-Sport Ford 176.