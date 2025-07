V říjnu naposledy. Rallyeové MS v Česku zatím končí, nejsou peníze

Čeští pořadatelé soutěže oznámili v prohlášení, že hlavním důvodem jsou ekonomické podmínky, které neumožnily dohodu na prodloužení smlouvy. Pauza bude minimálně dvouletá.

Třetí ročník soutěže v polovině října tak bude zatím poslední. Do budoucna ale není vyloučen návrat do šampionátu. „Všechna intenzivní jednání, abychom smlouvu na pořádání soutěže mistrovství světa na pomezí tří zemí prodloužili už pro rok 2026, nakonec nevedla k cíli,“ uvedl generální sekretář Autoklubu ČR Tomáš Kunc, který je zároveň jednatelem Středoevropské rallye. „Stále však usilovně komunikujeme s promotérem WRC o budoucnosti a věříme, že se šampionát do České republiky vrátí,“ doplnil.

Loni v Praze podruhé odstartovala Středoevropská rallye, snímek je z upraveného závodiště v Chuchli (17. října 2024).

Středoevropská rallye měla premiéru v roce 2023, kdy ji ovládl Belgičan Thierry Neuville, vloni zvítězil Ott Tänak z Estonska. Letos je soutěž na programu ve čtrnáctidílném seriálu jako dvanáctá v pořadí, uskuteční se od 16. do 19. října. V Česku rallye v minulých dvou letech začínala, slavnostní start byl u Pražského hradu. Tentokrát se úvod odehraje v Německu, tamní Pasov je každoročně centrem soutěže.