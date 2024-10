Že by konečně? Věčně druhý Neuville může na Středoevropské rallye slavit

Ne, že by k tomu někdy už nedošlo. Stalo se to několikrát. I jezdcům, kteří jsou dnes legendami. Takový Walter Röhrl například. Carlos Sainz. Marcus Grönholm. Ostatně sám Thierry Neuville ví, jaké to je ztratit pozici lídra šampionátu WRC pouhé dva závody před jeho vrcholem. A nechce tentýž zmar prožít znovu.