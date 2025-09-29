Středoevropská rallye se opět uvede v Praze, závodníky čeká exhibiční prolog

  14:17
Trojice továrních speciálů doplněná o vozy předních českých jezdců Filipa Mareše, Jana Černého a Petra Kačírka se v neděli 12. října postará v centru Prahy o exhibiční prolog Středoevropské rallye. Soutěž mistrovství světa se na českém, rakouském a německém území uskuteční od 16. do 19. října. Organizátoři upřesnili nedělní úvodní program v tiskové zprávě.

Orchestr hradní stráže pochoduje na slavnostní start Středoevropské rallye na Hradčanské náměstí v Praze i kolem zaparkovaných soutěžních speciálů. | foto: Radek Vebr, MAFRA

Předzávodní akce začne v 13:30 v Opletalově ulici před sídlem Autoklubu České republiky. Vedle českých jezdců a Němce Philipa Geipela se fanouškům představí Francouz Adrien Fourmaux z továrního týmu Hyundai, Sami Pajari z Finska bude zastupovat Toyotu a Grégoire Munster z Lucemburska Ford.

Kolona s policejním doprovodem se pak rozjede ve 14:00 a bude mít zastávku na přibližně 45 minut u Rudolfina na Náměstí Jana Palacha. Po další jízdě přes nejznámější místa Prahy se zpět do Opletalovy ulice vrátí zhruba v 15:30, kdy budou jezdci k dispozici fanouškům.

Středoevropská rally 2025: program, výsledky, startovní listina, kde sledovat

„Je to jedinečná šance, nikdy se mi nepoštěstilo jet úplným centrem Prahy s výjimkou pár kilometrů při dvou posledních ročnících, takže se strašně těším. Bude to skvělá příležitost i pro fanoušky, kteří budou mít možnost vidět špičková auta v samotném centru Prahy, v atmosféře Starého města,“ řekl Mareš.

Středoevropská rallye se letos pojede potřetí, v minulých dvou letech měla slavnostní start u Pražského hradu a na dostihovém závodišti v Chuchli se poté konala divácká rychlostní zkouška. Tentokrát soutěž odstartuje v Německu v okolí lázeňského města Bad Griesbach.

„I tak ale chceme fanouškům v hlavním městě speciály WRC ukázat. Přichystali jsme tedy nesoutěžní prolog, který celou rallye formálně zahájí. Věříme, že si to fanoušci užijí a přijde jich co nejvíc, jak do Opletalovy ulice, tak podél trasy, jejíž detaily brzy zveřejníme,“ uvedl jednatel soutěže Tomáš Kunc.

Výsledky

