Předzávodní akce začne v 13:30 v Opletalově ulici před sídlem Autoklubu České republiky. Vedle českých jezdců a Němce Philipa Geipela se fanouškům představí Francouz Adrien Fourmaux z továrního týmu Hyundai, Sami Pajari z Finska bude zastupovat Toyotu a Grégoire Munster z Lucemburska Ford.
Kolona s policejním doprovodem se pak rozjede ve 14:00 a bude mít zastávku na přibližně 45 minut u Rudolfina na Náměstí Jana Palacha. Po další jízdě přes nejznámější místa Prahy se zpět do Opletalovy ulice vrátí zhruba v 15:30, kdy budou jezdci k dispozici fanouškům.
„Je to jedinečná šance, nikdy se mi nepoštěstilo jet úplným centrem Prahy s výjimkou pár kilometrů při dvou posledních ročnících, takže se strašně těším. Bude to skvělá příležitost i pro fanoušky, kteří budou mít možnost vidět špičková auta v samotném centru Prahy, v atmosféře Starého města,“ řekl Mareš.
Středoevropská rallye se letos pojede potřetí, v minulých dvou letech měla slavnostní start u Pražského hradu a na dostihovém závodišti v Chuchli se poté konala divácká rychlostní zkouška. Tentokrát soutěž odstartuje v Německu v okolí lázeňského města Bad Griesbach.
„I tak ale chceme fanouškům v hlavním městě speciály WRC ukázat. Přichystali jsme tedy nesoutěžní prolog, který celou rallye formálně zahájí. Věříme, že si to fanoušci užijí a přijde jich co nejvíc, jak do Opletalovy ulice, tak podél trasy, jejíž detaily brzy zveřejníme,“ uvedl jednatel soutěže Tomáš Kunc.