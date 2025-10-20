Ale že by to fanouškům vadilo? Nezdálo se, obklopili vymezené zóny, podle nápisů na transparentech se sjeli z celé republiky. A nejen z ní. V davu se hemžily i vlajky Polska, Finska, Francie, Estonska.
Jakmile se za burácení motorů a praskání výfuků blížili první jezdci, lidé vytáhli mobily a foťáky a snažili se všechny ty hvězdy zvěčnit. Vždyť kdy se další taková možnost naskytne?
Třetí ročník Středoevropské rallye byl pro tuto chvíli poslední. V kalendáři na další sezonu nefiguruje. Tak tedy za dva roky, za tři? Zatím nic potvrzeného není, bude se teprve jednat.
I proto letošní vydání budilo takový zájem.
OBRAZEM: Historické památky Prahy a stovky koňských sil. Spanilá jízda rallye
„Byli bychom velice rádi, aby Středoevropská rallye pokračovala. Stejný zájem mají i naši němečtí kolegové,“ říká Jan Šťovíček, prezident českého Autoklubu. „Věřím, že pauza, která nastane příští rok, bude jen jednoroční a že budeme následně pokračovat.“
Když se CER v roce 2023 poprvé objevila v programu, šlo o splněný sen mnoha generací.
Rallye má v Česku obrovskou tradici, tak velkou akci ale nikdy nehostilo.
Vůbec šlo o unikát, poprvé totiž závod proťal tři země – Česko, Německo a Rakousko. Nabídl náročné a obávané tratě, letos na nich havarovaly i takové hvězdy jako Francouz Sébastien Ogier, osminásobný mistr světa, či úřadující šampion Belgičan Thierry Neuville. Nejlépe si s ní poradil Fin Kalle Rovanperä, v celkovém hodnocení zaváhání Ogiera využil Elfyn Evans z Británie a dostal se do vedení. Z Čechů se zaskvěl Jan Černý, jenž dojel devátý a vyhrál kategorii WRC2.
„Je to průlomová, pionýrská věc. I v Mezinárodní automobilové federaci FIA to berou za novátorský krok, možná i takový návod do budoucna,“ říkal tehdy o premiéře Šťovíček.
Po třech ročnících však nastává minimálně roční pauza, pro sezonu 2026 CER nahradilo Chorvatsko. Důvodem byly podle organizátorů ekonomické podmínky.
„Navíc v současnosti probíhá změna promotéra, proto jsme se nedokázali dohodnout na novém víceletém kontraktu,“ dodává jednatel Tomáš Kunc.
Komerční práva drží Red Bull a německá investiční společnost KW25, podle agentury Reuters smlouva měla běžet ještě sedm let, ovšem strany se rozhodly vlastnictví přeprodat. FIA letos v srpnu schválila spuštění výběrového řízení a snaží se nového promotéra najít ještě před sezonou 2026. Zatím ale jasno není.
Zrádné české rychlostní zkoušky. Slavný Ogier měl nehodu, ulomil přední kolo
„S FIA se bavíme, že bychom chtěli zůstat v kalendáři. Ale teď čekáme, jak se vyvinou jednání s novým promotérem. Naším cílem bylo nejprve uspořádat kvalitní třetí ročník, až pak nastoupíme do nových hovorů,“ povídá Kunc.
Za tři roky se Středoevropská rallye hodně posunula. První ročník mnozí kritizovali. Tvořily se dlouhé kolony, někteří fanoušci nestihli k trati dorazit včas. Kvůli neukázněnosti diváků pak musela být jedna ze šumavských rychlostních zkoušek zrušena a jezdci si zase stěžovali na dlouhé přejezdy.
„Mistrovství světa se u nás nikdy nejelo, nečekali jsme takový divácký zájem, cesty neměly dostatečnou propustnost a tvořily se zácpy,“ ohlíží se Kunc. „Ano, ani přejezdy pro týmy nebyly jednoduché. Rallye se nicméně odjela, byla těžká. Ale museli jsme samozřejmě vymyslet, jak ji zlepšit.“
Další ročníky už sklidily chválu. V porovnání s prvním vydáním letos ubylo zhruba tři sta transportních kilometrů. V Praze se už nezávodilo, jela se zde jen spanilá jízda a po celou dobu klání měly týmy servisní park na jednom místě, v německém Pasově.
„Posunuli jsme se v mnoha ohledech,“ říká jednatel Kunc. „Ale nikdy nemůžeme být spokojení, vždycky je co zlepšovat.“
Na což chtějí navázat i v budoucnu.