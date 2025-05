Vítejte na jednom z podniků světové rallye. Cirkusu, který se na podzim zase na den přesune do Česka. A opět i na jih Čech. Tentokrát se pojede náročná 25 kilometrů dlouhá rychlostní zkouška (RZ) Col de Ján. Úplně poprvé se tak mistrovství světa v automobilových soutěžích dostane i na Českokrumlovsko a z části na Českobudějovicko.

„Vše máme předjednáno, jen se dolaďují detaily,“ těší jednoho z organizátorů akce, 43letého Michala Mikeše z klubu ČK Motorsport. Představí detaily Středoevropské rallye, jak se jeden z dílů světové série jmenuje, ale i nadcházející domácí podnik Rallye Český Krumlov, o který se Mikeš také řadu let s týmem kolegů a kamarádů stará.

Jak se stalo, že jste dostali světovou rallye právě na Českokrumlovsko?

Už dva roky jsem členem užšího organizačního výboru Středoevropské rallye. A stejnou dobu pracujeme s tím, že jsme do ní zapojovali Jihočeský i Západočeský kraj. Tento rok se musely udělat v samotné rallye změny. Soutěž bude teď kompaktnější bez tolika dlouhých přejezdů a my jsme promotérovi následně nabídli tratě Rallye Český Krumlov. Původně jsme řešili, jak sem k nám vůbec závodní auta dostat a nakonec jsme to vyřešili přeskupením v Českém Krumlově, takže tu strávíme celé páteční dopoledne a kus odpoledne.

Proč padla volba rychlostní zkoušky zrovna na okolí Svatého Jana nad Malší. Krumlovská rallye má skoro už ikonickou a náročnou zkoušku Malonty. Proč se nejede ta?

Samozřejmě, že nás Malonty ihned napadly také a chtěli jsme je jet. Jenže je to rychlostka, která se jede převážně v lesích a Středoevropská rallye je přeci jen akce pro obrovský počet lidí. Na Malontech by připadalo divácké místo jen přímo v obci, možná bychom našli ještě maximálně jedno. A my po zkušenostech už víme, že je to málo. Světovou rallye přeci jen chceme víc přiblížit lidem a nabídnout jim co nejvíce diváckých míst a pěknou trať.

A kudy přesně se pojede?

To ještě v tuto chvíli nemůžeme říct. Ale rychlostní zkouška, kterou jsme nyní nově vytvořili, bude řekněme stejně náročná, jako zmíněné Malonty. Bude to jeden z těch těžších testů, které jezdíme při Rallye Krumlov. Zkouška Ján bude mít při Středoevropské rallye okolo 25 kilometrů, takže bude hodně zajímavá a jedna z nejdelších v celé soutěži.

O co všechno se tu bude váš pořadatelský tým starat?

Jezdci k nám přijedou z německého Pasova přes Lipno a my pro ně zřizujeme tankovací zónu, která bude u Dolního Dvořiště. Pak pro ně připravujeme servis někde v okolí Kaplice. To ještě přesně nevíme, čekáme na přesný počet posádek. Protože zároveň se Středoevropskou rallye by se měl jet i světový šampionát juniorů. Pak přichází na řadu už samotná rychlostní zkouška.

Co na ní jezdce čeká?

Terén je tu členitější, takže krumlovské tratě jsou užší a jsou svým charakterem úplně odlišné od těch, co zažijí posádky například v Rakousku nebo Německu. Jezdecky je to náročné, čekají je tu na čistě asfaltovém povrchu skákací horizonty, zatáčky a často se tu střídá tempo jízdy. I proto tu máme nachystaný takzvaný remote servis s přezouvací zónou, jedná se o takový menší servis. Posádky absolvují první průjezd rychlostní zkoušky, odjedou pak do centra Krumlova na přeskupení, kde si je budou moci diváci prohlédnout opravdu z blízka, pak pojedou zpátky na druhý průjezd a odtud se vydají právě do této zóny nejen na výměnu pneumatik.

Jak jste se vy osobně dostal mezi pořadatele české části Středoevropské rallye?

Působím už řadu let jako bezpečnostní delegát na domácích automobilových soutěžích, takže se starám o bezpečí posádek i diváků při českých rallye. Před třemi roky mi zavolal předseda komise rallye a požádal mne, jestli bych jim nepomohl se světovým podnikem. Vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu. Že mě to na hodně hodin odstřihne od rodiny a tak. Byl to ale můj sen, zúčastnit se někdy organizování mistrovství světa, úzce spolupracovat s Michele Moutonovou (bývalá automobilová závodnice, nyní hlavní bezpečnostní delegátka FIA pro WRC) a podobně. Teď se mi to splnilo.

V Praze podruhé odstartovala Středoevropská rallye, předposlední závod mistrovství světa (17. října 2024)

Předpokládám, že pro vás jako rodáka z Benešova nad Černou je splněným snem i to, že ti nejlepší světoví jezdci rallye budou závodit u vás „za barákem?“

Je to tak. Když padla volba na nás, zavolal jsem asi pěti lidem a kamarádům a zeptal se, jestli do toho půjdeme. Okamžitě všichni řekli, že ano. Tak jsme se do toho pustili.

Co vás nejvíce překvapilo na pořádání podniku mistrovství světa?

Asi objem lidí. Obecně máme v České republice bezpečnost na velmi vysoké úrovni a hlavně plus minus víme, kolik za námi přijde diváků. Ale na svěťák dorazí ještě větší masa lidí a ty si stoupnou k trati zase ještě do jiných míst. S tím musíte počítat a naplánovat vše potřebné, jak to už máme zažito z minulých ročníků světové rallye.

Jak se staví k soutěžím obecně lidé v okolí, kde se podniky jezdí?

Řada lidí i samospráv nejsou velkými příznivci automobilových soutěží, ale zase tu na druhou stranu máme jako pořadatelé z Krumlova vybudované dobré jméno a tradici a většina samospráv a obyvatel je s námi a pomáhá nám tuto tradici udržet. Snažíme se vždy samozřejmě udělat závody tak, abychom co nejméně místní obtěžovali a také pochopitelně s nimi pořád komunikujeme. Snažíme se vyjít lidem z okolí vstříc, protože to je základ toho, abyste mohli rallye v dnešní době vůbec dělat.

Filip Mareš s Toyotou GR Yaris Rally2 během Středoevropské rallye.

Na druhou stranu přitáhnout do regionu Středoevropskou rallye bude mít určitě i svůj přínos.

Obrovský. Přijedou sem desítky tisíc lidí, ty někde musí jíst, pít, tankovat a třeba i spát. Takže tu utratí peníze. A když bych to měl vzít podle sebe, sám jezdím po soutěžích světového mistrovství, tak si potom vybírám dovolené s rodinou podle toho, kde se mi na závodech líbilo. Dopředu to asi říci nejde, i když predikce máme nějaké dané, ale v říjnu sem na jih přijedou opravdu vyšší desítky tisíc diváků.

Už za pár dní však v Českém Krumlově odstartuje 52. ročník Rallye Český Krumlov. Máte pro diváky připravené nějaké novinky na tratích?

Letos bude Krumlov těžší, opravdu. Když jsme řešili trať, tak jsme se zase chtěli ještě více přiblížit divákům. Takže jim závodní auta v Českých Budějovicích v pátek ukážeme v trošku pozdějším čase, aby měli všichni dost času se na výstaviště dostat. Mě osobně ještě napadlo, že bychom jeli Malonty v noci. To se ještě nikdy nejelo a byl by to asi pro jezdce očistec. Jenže tím bychom přišli o zlatý hřeb soutěže, protože na Malontech se skoro pokaždé rozhoduje o vítězi a je to taková tradice, mít to nejtěžší na konci a čekat, jak závod dopadne.

Takže to jste zavrhli?

Ano a hledali dál. Historicky se na Krumlově jezdila zkouška Svatý Ján a Kohout dohromady, tedy v jiném formátu než dnes, a proto to letos zkusíme obnovit. Pátek bude tedy pro jezdce velice náročný i tím, že pojedou prakticky celou etapu jen se vzdáleným servisem s omezeným časem. Již úvodní podnik mistrovství ČR na Šumavě ukázal vyrovnané boje mezi českou špičkou rallye sportu, který bude jistě pokračovat i u nás. Loni byl Krumlov dost těžký, ale letos jsme ještě připepřili, tak ať se všichni přijedou podívat a prožít tu atmosféru. Budeme se na ně těšit a myslím, že si celou soutěž užijí jako vždy.