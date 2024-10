Středoevropskou rallye vede před poslední etapou Ogier, Mareš je desátý

Francouz Sébastien Ogier vstoupí jako lídr průběžného pořadí do závěrečného dne Středoevropské rallye, předposledního závodu mistrovství světa. Tovární jezdec Toyoty se posunul do čela soutěže, která se jela ve čtvrtek a v pátek i na českém území, v jedenácté rychlostní zkoušce. Osminásobný světový šampion využil chyb do té doby vedoucího Thierryho Neuvilla z Belgie, jenž si zkomplikoval cestu za ziskem mistrovského titulu.