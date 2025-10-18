Rovanperä po druhé etapě jasně vede Středoevropskou rallye, Ogier havaroval

Jednačtyřicetiletý Ogier měl po páteční etapě v čele náskok jen šest desetin sekundy na Rovanperäho, hned v prvním dnešním testu ale o vedení přišel. Na druhém měřeném úseku „Keply“, prvním ze čtyř na českém území, poté skončil se svou toyotou mimo trať a vypadl ze hry o vítězství. Opakovala se situace z loňska, kdy také na Středoevropské rallye skončil předčasně kvůli havárii.
|
Zrádné české rychlostní zkoušky. Slavný Ogier měl nehodu, ulomil přední kolo
Rovanperä bezpečně vede, na druhého Otta Tänaka z Estonska má náskok 36 sekund. Třetí je s odstupem dalších osmi sekund Brit Elfyn Evans, který v průběžném pořadí MS ztrácel před soutěží na Ogiera jen dva body.
„Máme za sebou dobrý den. Odpoledne to bylo trochu složitější, ale podmínky byly dobré, takže to chcete zvládnout. Zítra to bude velké a myslím si, že to bude těsný boj,“ řekl Rovanperä.
|
Středoevropská rally 2025: program, výsledky, startovní listina, kde sledovat
Dvojice nejlepších českých jezdců Černý a Filip Mareš se drží na jedenáctém a dvanáctém místě v absolutním pořadí, mezi vozy kategorie WRC2 jsou druzí a třetí za vedoucím Francouzem Léo Rosselem. „Cítím se velmi dobře. S přídavnými světly nemám správnou sebedůvěru, protože nevidím moc daleko. Jsme ale v cíli etapy a to je dobré,“ řekl Černý
Středoevropská rallye
podnik MS v automobilových soutěžích
po 2. etapě: 1. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota Yaris) 1:56:14,7, 2. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20) -36,3, 3. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -44,7, 4. Kacuta, Johnston (Jap., Ir./Toyota Yaris) -58,3, 5. Fourmaux, Coria (Fr./ Hyundai i20) -1:37,8, 6. Pajari, Salminen (Fin./Toyota Yaris) 1:59,0, ...11. Černý, Krajča (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) -8:26,1, 12. Mareš, Bucha (ČR/Toyota Yaris Rally2) -9:06,5, 22. Kačírek, Černohorský (ČR/Ford Fiesta Rally3) -19:41,2, 26. Kdér, Skořepa (ČR/Peugeot 208 Rally4) -26:52,9