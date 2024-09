Středoevropskou rallye vyhlíží pět českých posádek. Černý pomýšlí na stříbro

Seznam přihlášených posádek zveřejnili pořadatelé akce, která se od 17. do 20. října uskuteční na českém, rakouském a německém území.

Středoevropská rallye se letos pojede podruhé v historii, stejně jako loni na ní může být dekorován nový světový šampion. Před rokem získal titul Fin Kalle Rovanperä, letos je lídrem seriálu Thierry Neuville z Belgie. Před soutěží, která slavnostně odstartuje u Pražského hradu, se ale ještě uskuteční tento týden Chilská rallye.

Nejvyšší ambice z českých jezdců by měl mít Mareš, jenž letos startoval v českém a evropském mistrovství s vozem Toyota Yaris GR Rally2. „Pro nás je to nejen velká premiéra, ale také splnění snu. Nejen to, že se u nás světová soutěž jede, ale že na ní můžeme startovat i my. Těším se na domácí publikum, jet světovou rallye v České republice je opravdu velmi speciální záležitost,“ uvedl Mareš.

Velká očekávání provází start Černého, který bojuje o konečné druhé místo v kategorii WRC3. Aktuálně je v dílčí klasifikaci pátý. „Čeká nás závěrečný závod ve WRC3, stále máme šanci bojovat o titul vicemistra, takže musíme zajet dobrý výsledek a tomu podřizujeme vše,“ řekl Černý.