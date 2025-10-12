I prezident sledoval rallyeové speciály v Praze. Jezdci se shodovali: Unikátní zážitek

Středoevropská rallye opět míří do Česka.
Tentokrát sice v programu chybí rychlostní zkouška na dostihovém závodišti v Chuchli a měřené kilometry závodníci urazí pouze v pátek u Českého Krumlova a v sobotu u Klatov. Ale ani Praha nezůstala o elitní jezdce ochuzena.
V neděli jejím centrem projelo sedm speciálů.
Příznivci měli možnost si je vyfotit v pozadí s historickými budovami a posbírat pár autogramů.
I pro samotné piloty to byl zážitek.
Jen co Filip Mareš vystoupil ze své toyoty, vydechl: „Ještě hezčí, než jsem čekal. Hlavně mě překvapilo, kolik bylo lidí. A to i na trase. Je hezké, že si otevřeli mapu, zjistili si, kudy pojedeme, a dorazili a mávali.“
Jan Černý (Škoda) se zase poté, co rozdal několik dobrých desítek podpisů, usmál: „Jsem nadšený. Dostat rallye do centra Prahy? Musím před organizátory smeknout. Když vidím, jak jsou lidé nadšení, tak jsem nadšený i já. Jsem hrozně rád, že toho můžu být součástí.“
Všechno to začalo už před druhou hodinou odpoledne.
U budovy českého Autoklubu v Opletalově ulici se rozezněly burácející motory a začali se sjíždět účastníci.
První místo v koloně symbolicky náleželo českému talentu Petru Kačírkovi juniorovi. Následovaly už vozy nejvyšší kategorie Rally1 – hyundai s Francouzem Adrienem Fourmauxem, ford Lucemburčana Grégoira Munstera a toyota Fina Samima Pajariho. Posléze se zařadili jezdci Rally2 Mareš s Černým a ještě další toyota s Němcem Philipem Geipelem.
Před slavnostním startem měli diváci šanci si pořídit první fotografie. Akci si nenechal ujít ani prezident Petr Pavel, jenž je velkým motoristickým nadšencem, a výjezd závodníků do pražských ulic posléze odmával českou vlajkou.
Dorazil taky pilot formule 2 Roman Staněk. Okoukl vozy tak odlišné od toho jeho, pronesl, že jsou „větší a nebezpečnější“, a moderátor se ho tázal: Troufl by sis do nich?
„Hrozně rád. Ale nesměl bych být spolujezdec, musel bych sám řídit,“ rozesmál se.
|
Středoevropská rally 2025: program, výsledky, startovní listina, kde sledovat
Kolona v doprovodu policie vyrazila nejprve na Karlovo náměstí, pak odbočila k Vltavě, načež zhruba na tři čtvrtě hodiny zastavila u Rudolfina kvůli mediálním povinnostem.
„Doprava je v Praze i v neděli krušná, takže nějaké popojíždění bylo, ale v pohodě,“ kývl Mareš, když zhasl motor. Nicméně proto nemohl obdivovat historické dominanty, tak jak by chtěl, a příznivcům z okýnka jen občas zamával.
„Nebyl moc prostor. Pohybujeme se v provozu, mezi lidmi, nějací chodci občas přebíhají přes cestu. Takže musíme dělat, co řidič za volantem dělat má – a to dávat pozor.“
Ale i tak si to užil.
I pro něj šlo o dost výjimečnou záležitost. Nikdy předtím si v závodním voze do takovýchto míst pochopitelně nemohl dovolit zajet.
Od Rudolfina ještě sedmička projela Pařížskou ulicí na Staroměstské náměstí a kolem Prašné brány zpět k sídlu Autoklubu.
„Zažili jsme něco podobného při Rally di Roma. I tam se jezdí v doprovodu policie městem. Parade, tak tomu říkají,“ vybavoval si Mareš. „Ale jet po Praze, navíc pro mě jako pro Čecha, je speciální. Je otázka, jestli se mi to ještě někdy poštěstí. Minimálně pro příští rok taková vyhlídka není,“ připomněl, že v následující sezoně Středoevropská rallye po třech letech v kalendáři chybí.
I zahraniční závodníci nicméně obdivovali.
„Pražská trasa byla nejspecifičtějším místem, kterým jsem s WRC autem projížděl,“ prohlásil Pajari. „Něco naprosto mimořádného. Už jsem tu několikrát byl, takže většinu památek znám. Jet centrem města s tolika fanoušky bylo úžasné. Energie lidí podél trati dává celé akci zvláštní kouzlo.“
Další dny už pro ně budou úplně jiné. Piloti se přesunou do Německa, kde ve čtvrtek v Bad Greisbachu klání vypukne. Jejich pozornost se už bude upínat jen na klikatící se cestu před nimi.
A budou šlapat na plyn, jak jen to jde.