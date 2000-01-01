náhledy
V Praze se letos Středoevropská rallye nejede. Alespoň o malou ochutnávky fanoušci přesto ochuzeni nebyli. V rámci spanilé jízdy projela historickým centrem kolona sedmi závodních speciálů. Podívejte se, jak akce probíhala objektivem fotografky Anny Kristové.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Auta se seřadila před druhou odpoledne v Opletalově ulici u budovy Autoklubu ČR, načež s policejním doprovodem vyrazila do centra. Trasa měřila 12 kilometrů, vedla i přes Mánesův most s výhledem na Hradčany.
Zhruba na tři čtvrtě hodiny vozy zastavily u Rudolfina, kde byli piloti k dispozici k rozhovorům či se podepisovali fanouškům.
Ze sedmičky speciálů tři řídili Češi. Nechyběli Filip Mareš v Toyotě GR Yaris (druhý zepředu), Jan Černý ve Škoda Fabia RS (třetí). Čestné místo v popředí připadlo české naději rallyeové scény Petru Kačírkovi juniorovi.
Fanoušci mohli sledovat i tři auta nejvyšší specifikace Rally1 – hyundai pilotovaný Francouzem Adrienem Fourmauxem (v popředí), ford Lucemburčana Grégoira Munstera a toyotu Fina Samiho Pajariho.
Od Rudolfina závodníci vyrazili do druhé části spanilé jízdy krátce před třetí hodinou. Když zastavili v cíli v Opletalově ulici, následovaly další autogramiáda a doprovodný program.
Jezdci si pochvalovali vysokou účast fanoušků. „Překvapilo mě, kolik bylo lidí. A to i na trase. Je hezké, že si otevřeli mapu, zjistili si, kudy pojedeme, dorazili a mávali,“ líčil Mareš.
I Munster si akci pochvaloval: „Šanci projet se historickým centrem města s vozem WRC jsem ještě nikdy neměl. Je to skvělé.“
Nejvýše postavený v aktuálním pořadí mistrovství světa byl v kategorii Rally1 Formaux, jenž je sedmý. Právě on budil velkou pozornost. Kolik mohl rozdat autogramů? Stovky.
„Pražská trasa byla nejspecifičtějším místem, kterým jsem s WRC autem projížděl. Něco mimořádného,“ chválil si i Pajari.
V pondělí se už jezdci budou přesouvat do Německa. Čekají je testy, předstartovní formality. Středoevropská rallye startuje ve čtvrtek 16. října v Bad Griesbachu, v pátek se pojede v Českém Krumlově, v sobotu v Klatovech. Vítěz bude korunován v neděli v Pasově.
Pro fanoušky půjde na minimálně dva roky o poslední možnost, jak sledovat elitní závodníky (včetně Němce Philipa Geipela) v Česku v rámci závodu mistrovství světa. Příští rok totiž Středoevropská rallye v kalendáři chybí.
