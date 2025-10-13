|
OBRAZEM: Historické památky Prahy a stovky koňských sil. Spanilá jízda rallye
KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny
Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....
Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?
Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...
Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky
Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...
Velkou pardubickou po třiceti letech vyhrál zahraniční kůň, irský Stumptown
Skvělé zrychlení v závěru rozhodlo o tom, že Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval osmiletý irský hnědák Stumptown v sedle s...
Velká pardubická 2025: program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat
Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 koná tradičně druhou říjnovou neděli (12....
Bílek u jedenadvacítky poprvé prohrál. Česko navzdory vedení padlo v Bulharsku
Čeští fotbalisté do 21 let navzdory vedení prohráli v Bulharsku 1:2 a ve čtvrtém utkání kvalifikace mistrovství Evropy v roce 2027 poprvé nebodovali. Česká jedenadvacítka vedla po gólu Matěje Šína,...
Fuksa je českým kanoistou roku, mistr světa Dostál byl až pátý
Mistr světa na kilometru a evropský šampion na neolympijské pětistovce Martin Fuksa je Kanoistou roku 2025. Na trůn se ve svazové anketě, jejíž výsledky byly vyhlášeny v Praze, vrátil po dvou letech.
Basket ONLINE: Nymburk bojuje v Lize mistrů s Chalonem. Závěr nabízí drama
Nymburští basketbalisté hrají i druhý zápas v Lize mistrů v Praze na Královce, tentokrát vítají francouzský Élan Chalon. V utkání půjde o první místo v tabulce skupiny B. Český šampion vstoupil do...
Fotbalové Pardubice přebírá Trousil, Krejčí se vrací do role konzultanta
Poslední tým první fotbalové ligy Pardubice povede Jan Trousil. Devětačtyřicetiletý bývalý obránce se po nedávném konci v roli asistenta ve Viktorii Plzeň poprvé v kariéře posune do funkce hlavního...
Fotbalová hřiště i park. Slavia odhalila plány akademie v Šeberově a nový web
Fotbalová Slavia se opět přiblížila výstavbě sportovně-tréninkového centra na pražském Šeberově. Vedení klubu absolvovalo v úterý diskuzi s občany tamní městské části. Jak prozrazují nové...
ONLINE: Sparta - Grenoble 4:0. Kousal posílá domácí do pohodlného náskoku
Účast v play off má zajištěnou, v základní fázi hokejové Ligy mistrů nastupuje k poslednímu utkání. Sparta v Holešovicích hostí Grenoble, francouzské šampiony, kteří stále bojují o postup. Zápas...
Francouzský klenot. Teenager Seixas září mezi elitou, je prý lepší než Pogačar
V pondělí po evropském silničním šampionátu měl francouzský deník L’Equipe titulní stranu věnovanou pódiu mužského klání. Palcový titulek však nepoutal pozornost na další zlaté představení Tadeje...
Španělským klubům souboje s Izraelci nevoní, místo pokut volí prázdné tribuny
Tři španělské basketbalové kluby oznámily, že odehrají tento týden zápasy evropských pohárů proti izraelským soupeřům za zavřenými dveřmi. Valencie, Tenerife a Manresa uvedly, že se utkání uskuteční...
Čeští atleti s Downovým syndromem vezou z Austrálie deset medailí i světový rekord
Od našeho zpravodaje v Austrálii Na Mistrovství světa atletů s mentálním postižením v australském Brisbane vybojovali čeští sportovci s Downovým syndromem celkem deset medailí, z toho čtyři zlaté. Ve dnech 8.-14. října soutěžilo...
16 let, 206 cm. Basketbalový dlouhán Buben odešel z Děčína do Španělska
Vyznamenání pro děčínský basketbal. Mládežnický reprezentant Matěj Buben, který už v 16 letech vyrostl na 206 centimetrů, přestupuje do věhlasné španělské akademie Joventutu Badalona.
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
O Haškovi až ve středu. Vyhodnotíme si to, pak rozhodneme, řekl šéf asociace Trunda
Ivan Hašek trenérem národního mužstva fotbalistů zůstane nejméně do středy. Vedení asociace (FAČR) po úterním návratu z kvalifikačního utkání z Faerských ostrovů (1:2) si všechno nejprve vyhodnotí a...
Mlha se rozplynula, fotbalisté se vrátili z Faerských ostrovů. Co bude dál s Haškem?
Čeští fotbalisté konečně odcestovali z Faerských ostrovů, kde si pobyt nedobrovolně o den prodloužili. Klimatické podmínky se od pondělí zlepšily natolik, že speciál mohl během úterý dopoledne...