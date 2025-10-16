Dva tisíce traťových komisařů, třiadvacet kilometrů bariér. Co obnáší světová rallye

Podnik vypukne na německé straně ceremoniálním startem a dvěma rychlostními zkouškami, vítěz bude korunován v neděli v Pasově.
V Česku se jede v pátek a v sobotu. První den v Českém Krumlově, druhý na Šumavě v Keplech a v Klatovech. Pro fanoušky velké lákadlo, vždyť světovou elitu zde budou moci vidět naposledy na minimálně dva roky, v příští sezoně totiž podnik v kalendáři chybí.
„Za poslední dva roky jsme se poučili a posunuli v mnoha ohledech,“ říká jednatel soutěže Tomáš Kunc. „Věříme, že zkušenosti, které máme, nám pomůžou a že je pocítí nejen závodníci, ale i diváci. Nicméně každý ročník je nová výzva, čekají nás nové rychlostní zkoušky, zcela nové koncepty jednotlivých dní.“
Zorganizovat závod samozřejmě není nic lehkého. Jedná se o podnik mistrovství světa. Té nejvyšší rallyeové ligy.
Celkem letošní trať měří necelých 1500 kilometrů, z nichž 307 je měřených v rámci osmnácti rychlostních zkoušek.
Během nich je v pozoru přibližně 2000 traťových komisařů. Pokud jde o celkové zajištění, do něhož spadají i lidé, kteří se starají o dopravu, obsluhují parkoviště či prodávají vstupenky, každý den v každé zemi se na něm podílí další tisícovka.
K dispozici je šedesát zdravotníků, kteří se mohou přesouvat pomocí čtyřiadvaceti vozů.
Na start se v rámci všech kategorií postaví téměř 50 posádek. Loni k tratím dorazilo 125 tisíc fanoušků, polovina z této cifry k českým rychlostním zkouškám.
Pokud byste za sebe poskládali všechny mobilní bariéry, které během tří dní vymezují divácké prostory, došli byste na číslo kolem 23 kilometrů. A třeba pokud jde o ohraničovací pásky, lidově řečeno mlíko, vydaly by na šedesát kilometrů.
|
Středoevropská rally 2025: program, výsledky, startovní listina, kde sledovat
„Pracujeme na nejvyšší úrovni této disciplíny,“ srovnává Kunc Středoevropskou rallye například se závody českého šampionátu. „Nese s sebou spoustu promotérských požadavků, požadavků jednotlivých týmů, účast doprovodného personálu je taky mnohem větší, což obnáší i náročnější administrativu. Ale například bezpečnost je pro nás jenom jedna, k ní přistupujeme vždy stejně.“
Nejužší organizační výbor čítá dvanáct lidí. V něm jsou zástupci z Česka a Německa. „Rakouská část se zapojuje až během příprav rychlostních zkoušek,“ vysvětluje Kunc.
Jde o kontinuální proces, který začal před třemi roky, kdy se rallye jela poprvé.
„Po minulém ročníku práce tedy prakticky neskončila,“ pokračuje Kunc. „Začali jsme vyhodnocením a diskuzemi s týmy, promotérem či Mezinárodní automobilovou federací FIA, jak bude vypadat koncept na další rok a kam by se rallye měla posunout dál.“
Organizace samozřejmě musí probíhat ve spolupráci právě s promotérem či světovou federací, nicméně třeba pokud jde o konkrétní podobu trasy, mají celkem volné ruce.
„Známe koncepční zadání. Tedy kde chceme závodit, na jakém teritoriu se budeme pohybovat a kolik kilometrů musíme mít, abych splnili předepsaný počet,“ popisuje Kunc. „Pak to se všemi stranami sladíme a vytvoříme podobu rychlostních zkoušek. Ty následně kontrolují bezpečnostní delegáti nebo se FIA ujišťuje, aby trať měla odpovídající parametry. S nimi se také bavíme o diváckých zónách. Po této kontrole to už je zase na nás.“
Technické práce na tratích se zintenzivní zhruba dva týdny před akcí, kdy se na místo začínají navážet plůtky, vysekávají se prostory, kde budou parkoviště, místa pro diváky a podobně. Spoustu času také zabere příprava servisního parku, který se tentokrát nachází po celou dobu v Pasově.
|
I prezident sledoval rallyeové speciály v Praze. Jezdci se shodovali: Unikátní zážitek
V Česku se kromě rychlostních zkoušek budou vozy v Českém Krumlově a v Klatovech přeskupovat.
Když Kunc zvedl v úterý telefon k rozhovoru, měli dost napilno. „Zrovna se finalizují veškeré práce na rychlostních zkouškách a diváckých místech, abychom byli schopní všechny obsloužit. Dolaďují se bezpečnostní prvky a probíhají seznamovací jízdy.“
I samotní jezdci už v té době byli v zápřahu. Do Pasova týmy najížděly minulý víkend. Závodníci v pondělí dopoledne. Mareš, Jan Černý, Francouz Adrien Fourmaux, Lucemburčan Grégoire Munster či Fin Sami Pajari, již se účastnili spanilé jízdy, sem jeli rovnou z Prahy, ostatní z jiných závodů.
Hned v pondělí se vydali testovat trať. „Odpoledne máme první seznamovací jízdy, bezpečnostní brífink a administrativní přejímku,“ líčil Mareš. „V úterý a ve středu pokračujeme dalšími seznamovacími jízdami. A ve čtvrtek do kombinézy a jedeme na to!“
Seznámit se s tratí je potřeba. Že jde o třetí ročník? Sto padesát kilometrů rychlostních zkoušek je zcela nových!
Navíc i zkušení jezdci o místních silnicích – a to hlavně o těch českých – hovoří s velkým respektem.
|
Zajistit rozpočet na start ve WRC je složité, říká Mareš před Středoevropskou rally
„České erzety jsou pro zahraniční jezdce obávané,“ kývl Mareš, loni třetí v kategorii Rally2 a osmý celkově. „Cesty jsou úzké, těžké, v kombinaci s podzimem oslizlé, stromy blízko tratím. I pro zkušené oříšek. Nicméně zkušenost pomáhá, je dobře, když už si člověk prošel formátem závodu a ví, do čeho jde.“
Už ve čtvrtek to všechno vypukne.