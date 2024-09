Druhý ročník Středoevropské rallye je kompaktnější a více posunutý do Česka

„Hodnocení loňského ročníku bylo vynikající, lepší, než jsme čekali. I když samozřejmě víme, že máme schopné pořadatele, stejně jako Němci a Rakušané,“ řekl prezident AČR Jan Šťovíček.

Podle něj má i promotér MS zájem, aby byla Středoevropská rallye součástí seriálu i v budoucnosti. Původní tříletá smlouva skončí příští rok. „Věříme, že se dohodneme na jejím prodloužení,“ uvedl.

Druhý ročník Středoevropské rallye opět slavnostně odstartuje u Pražského hradu. Úvodní divácká rychlostní zkouška se pojede na dostihovém závodišti v Chuchli a poté se jezdci přesunou do Klatov. V pátek se poté bude závodit na jihu a západě Čech.

„Kilometráž a rallye celkově se posouvá do Česka. Jsem moc rád, že kousek za Prahou bude shakedown,“ poukázal Šťovíček na zkušební rychlostní test, který se uskuteční ve středu u Točné na jihu metropole. „Přípravy jsou mnohem klidnější. Snažili jsme se o to, aby rallye byla kompaktnější a lepší pro týmy. A věřím, že se nám to povedlo,“ doplnil jednatel soutěže Tomáš Kunc.

V Česku se odjede osm z 18 měřených testů. Loni podle organizátorů soutěž v průběhu tří etap navštívilo 125.000 diváků a téměř polovina všech fanoušků zavítala na české rychlostní zkoušky, i proto se představitelé AČR zaměřili na zlepšení podmínek pro diváky.

„Rychlostní zkoušky jsme vybrali na základě zkušeností z minulého roku. Snažili jsme se, aby byly atraktivní a zároveň aby na nich bylo více diváckých míst a byl k dispozici například i dostatek parkovišť,“ dodal Kunc s tím, že tradičně se bude dbát i na bezpečnost.