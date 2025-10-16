Vstup do Středoevropské rallye zvládl nejlépe Ogier, Rovanperä těsně druhý

Autor: ,
  19:33
Lídr mistrovství světa Sébastien Ogier z Francie zvládl nejlépe vstup do Středoevropské rallye, dvanáctého závodu seriálu. Po úvodních dvou rychlostních zkouškách je s odstupem 1,6 sekundy druhý Fin Kalle Rovanperä. Třetí místo patří Adrienu Fourmauxovi z Francie.
Fotogalerie4

Středoevropská rallye, podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích, v akci posádka Sébastien Ogier, Vincent Landais. | foto: ČTK

Středoevropská rallye v předešlých dvou letech startovala v Praze, kde se konala divácká erzeta na dostihovém závodišti v Chuchli. Tentokrát soutěž s centrem v Pasově zahájily testy u německého lázeňského města Bad Griesbach. Na českém území se elitní světoví jezdci představí v pátek, kdy se pojede nedaleko Českého Krumlova, a v sobotu.

Osminásobný světový šampion Ogier po druhém testu připustil, že mu pomohla i startovní pozice. Nemusel jet za tmy. „Bylo to na limitu, ale pro první vozy to bylo dobré. Nepotřebovaly přídavná světla,“ řekl Ogier, který má v čele seriálu dvoubodový náskok na týmového kolegu Elfyna Evanse. Britský jezdec je zatím šestý. „V pátek to bude náročnější, zejména na českém území. Uvidíme, jaké bude počasí. Na tamním hrbolatém asfaltu s blátem to bude ošemetné,“ dodal Ogier.

Středoevropská rally 2025: program, výsledky, startovní listina, kde sledovat

Nejlepším z českých jezdců je zatím patnáctý Filip Mareš, dvě místa za ním je Jan Černý. Mezi vozy kategorie Rally2 jim patří páté respektive sedmé místo. „Zatím je všechno v cajku. Máme z toho výborný pocit, i když nějaké otazníčky tam jsou. Ale je to teprve začátek, budeme makat dál a snažit se zabojovat ještě o lepší příčky,“ řekl Mareš, který loni skončil osmý v absolutním pořadí.

Středoevropská rallye

podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích - po dvou rychlostních zkouškách:

1. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) 12:48,4, 2. Rovanperä, Halttunen (Fr./Toyota Yaris) -1,6, 3. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -3,9, 4. Pajari, Salminen (Fin./Toyota Yaris), 5. Kacuta, Johnston (Jap.,Ir. /Toyota Yaris) oba -5,6, 6. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -6,0.. ...15. Mareš, Bucha (Toyota Yaris Rally2) -52,9, 17. Černý, Krajča (Škoda Fabia Rally2) -1:00,7, 27. Kačírek, Černohorský (Ford Fiesta Rally3) -2:08,7, 31. Hlavatý, Pfajfr (Škoda Fabia Rally2) -2:55,9, 33. Kdér, Skořepa (Peugeot 208 Rally4) -3:09,8, 39. Konšel, Plachý (Škoda Fabia Rally2) -3:38,8, 40. Schmied, Polák (Opel Corsa Rally4) -3:42,4, 41. Štěpánek, Sedláček (všichni ČR/Opel Corsa Rally4) -3:51,2.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Ragusa Dubrovník vs. KP BrnoBasketbal - Skupina H - 16. 10. 2025:Ragusa Dubrovník vs. KP Brno //www.idnes.cz/sport
Živě40:74
  • 150.00
  • 150.00
  • -
Columbus vs. ColoradoHokej - - 17. 10. 2025:Columbus vs. Colorado //www.idnes.cz/sport
17. 10. 01:00
  • 3.21
  • 4.37
  • 1.98
Philadelphia vs. WinnipegHokej - - 17. 10. 2025:Philadelphia vs. Winnipeg //www.idnes.cz/sport
17. 10. 01:00
  • 2.91
  • 4.08
  • 2.19
New Jersey vs. FloridaHokej - - 17. 10. 2025:New Jersey vs. Florida //www.idnes.cz/sport
17. 10. 01:00
  • 2.06
  • 4.22
  • 3.11
Ottawa vs. SeattleHokej - - 17. 10. 2025:Ottawa vs. Seattle //www.idnes.cz/sport
17. 10. 01:00
  • 2.08
  • 4.23
  • 3.05
Montreal vs. NashvilleHokej - - 17. 10. 2025:Montreal vs. Nashville //www.idnes.cz/sport
17. 10. 01:00
  • 2.12
  • 4.10
  • 3.04
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Velkou pardubickou po třiceti letech vyhrál zahraniční kůň, irský Stumptown

Skvělé zrychlení v závěru rozhodlo o tom, že Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval osmiletý irský hnědák Stumptown v sedle s...

Velká pardubická 2025: výsledky, startovní listina, historie

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 konal tradičně druhou říjnovou neděli (12....

Co se stalo Sexy Lordovi? Trenérka líčí: Láska ke koním zvítězila, Myška je hrdina

Na posledních stovkách metrů usiloval o obhajobu vítězství ve Velké pardubické. „Byly jsme v tu chvíli v euforii a na tribuně jsem říkala dceři: Teď už to vyhraje!“ vyprávěla 61letá Martina...

Plzeň se na třetí místo neposunula, v předehrávce podlehla Olomouci

Aktualizujeme

V předehrávce 15. kola hokejové extraligy podlehla Plzeň na svém ledě Olomouci. Hosté poslední dva zápasy prohráli, ve čtvrtečním utkání dokázali skóre otočit dvěma góly v rozmezí 23 sekund a...

16. října 2025  17:20,  aktualizováno  19:55

Další tři roky spolu. Trpišovský prodlouží se Slavií do roku 2029, oznámil jeho agent

Otázka, kterou ve fotbalové Slavii museli během současné sezony vyřešit, bude mít brzy jasnou odpověď. Trenér Jindřich Trpišovský se dohodl s vedením fotbalové Slavie Praha na prodloužení smlouvy o...

16. října 2025  19:02,  aktualizováno  19:49

Nejlépe placeným fotbalistou světa je podle Forbesu opět Ronaldo

Nejlépe placeným fotbalistou světa je podle magazínu Forbes Portugalec stále Cristiano Ronaldo. Čtyřicetiletý útočník saúdskoarabského celku an-Nasr, který si ročně vydělá 280 milionů dolarů (5,84...

16. října 2025  19:41

Vstup do Středoevropské rallye zvládl nejlépe Ogier, Rovanperä těsně druhý

Lídr mistrovství světa Sébastien Ogier z Francie zvládl nejlépe vstup do Středoevropské rallye, dvanáctého závodu seriálu. Po úvodních dvou rychlostních zkouškách je s odstupem 1,6 sekundy druhý Fin...

16. října 2025  19:33

Nymburk má šestého cizince, pivot Feazell má pomoct hlavně v Lize mistrů

Šestou zahraniční posilou basketbalistů Nymburka se stal americký pivot KeyShawn Feazell. S českým šampionem podepsal smlouvu zatím na dobu, kdy bude tým účinkovat v Lize mistrů. Nymburský klub to...

16. října 2025  17:56

OKTAGON 81: RAŠKA VS. SPICY PÁJA, program, zápasy a hlavní karta

Nafoukaný amatér s nulovými zkušenostmi versus otřískaný profesionální bojovník. Majitelé společnosti Oktagon MMA nabídnou fanouškům pro ně netypickou show. Na galavečeru OKTAGON 81 dojde i k souboji...

16. října 2025

Stolní tenistky do čtvrtfinále ME nepostoupily, podlehly Nizozemsku

České stolní tenistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy v Zadaru nepostoupily. V osmifinále podlehlo družstvo kolem loučící se Hany Matelové 1:3 Nizozemsku.

16. října 2025  16:34

Sparťanské fotbalistky deklasovaly Ferencváros a jsou v Evropském poháru

Fotbalistky pražské Sparty v odvetě 2. předkola Evropského poháru zvítězily 5:0 na hřišti Ferencvárose Budapešť a v součtu s úvodní bezbrankovou remízou postoupily do hlavní fáze. V soutěži budou...

16. října 2025  16:19

Nedvěd Spartu pozvedne, v kabině problém není, tvrdí litoměřický kapitán

Je Jaroslav Nedvěd ten pravý trenér pro hokejovou Spartu? Filip Kuťák, kapitán prvoligových Litoměřic, věří, že trápícího se extraligového favorita pozvedne.

16. října 2025  16:07

Zůstává tu, ale měl by Česko opustit. Soud potvrdil, že Muradov je hrozbou pro stát

MMA zápasník a hvězda organizace Oktagon Machmud Muradov nemá pobývat na území České republiky. Server iRozhlas ve čtvrtek informoval, že soud zamítl jeho žalobu proti rozhodnutí ministerstva vnitra,...

16. října 2025  16:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hráče lákaly přes LinkedIn. Půlmilionové Kapverdy šokovaly a představí se na MS

Pokud byste hledali největší výhodu rozšíření fotbalového mistrovství světa na osmačtyřicet týmů, bude to právě větší šance pro outsidery, s níž se úzce pojí prostor pro vznik podobně senzačních...

16. října 2025  15:39

Šancí hodně, k postupu chyběl jen gól. Miškář: Celou sezonu nás trápí přesilovky

Stačilo vstřelit jeden gól a šli by dál. Jenomže ve švýcarském Lausanne ho hokejisté hradeckého Mountfieldu nevstřelili a po porážce 2:3 v prodloužení se s účastí v letošní Lize mistrů loučí po...

16. října 2025  15:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.