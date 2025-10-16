Vstup do Středoevropské rallye zvládl nejlépe Ogier, Rovanperä těsně druhý

Středoevropská rallye v předešlých dvou letech startovala v Praze, kde se konala divácká erzeta na dostihovém závodišti v Chuchli. Tentokrát soutěž s centrem v Pasově zahájily testy u německého lázeňského města Bad Griesbach. Na českém území se elitní světoví jezdci představí v pátek, kdy se pojede nedaleko Českého Krumlova, a v sobotu.
Osminásobný světový šampion Ogier po druhém testu připustil, že mu pomohla i startovní pozice. Nemusel jet za tmy. „Bylo to na limitu, ale pro první vozy to bylo dobré. Nepotřebovaly přídavná světla,“ řekl Ogier, který má v čele seriálu dvoubodový náskok na týmového kolegu Elfyna Evanse. Britský jezdec je zatím šestý. „V pátek to bude náročnější, zejména na českém území. Uvidíme, jaké bude počasí. Na tamním hrbolatém asfaltu s blátem to bude ošemetné,“ dodal Ogier.
Nejlepším z českých jezdců je zatím patnáctý Filip Mareš, dvě místa za ním je Jan Černý. Mezi vozy kategorie Rally2 jim patří páté respektive sedmé místo. „Zatím je všechno v cajku. Máme z toho výborný pocit, i když nějaké otazníčky tam jsou. Ale je to teprve začátek, budeme makat dál a snažit se zabojovat ještě o lepší příčky,“ řekl Mareš, který loni skončil osmý v absolutním pořadí.
1. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) 12:48,4, 2. Rovanperä, Halttunen (Fr./Toyota Yaris) -1,6, 3. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -3,9, 4. Pajari, Salminen (Fin./Toyota Yaris), 5. Kacuta, Johnston (Jap.,Ir. /Toyota Yaris) oba -5,6, 6. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -6,0.. ...15. Mareš, Bucha (Toyota Yaris Rally2) -52,9, 17. Černý, Krajča (Škoda Fabia Rally2) -1:00,7, 27. Kačírek, Černohorský (Ford Fiesta Rally3) -2:08,7, 31. Hlavatý, Pfajfr (Škoda Fabia Rally2) -2:55,9, 33. Kdér, Skořepa (Peugeot 208 Rally4) -3:09,8, 39. Konšel, Plachý (Škoda Fabia Rally2) -3:38,8, 40. Schmied, Polák (Opel Corsa Rally4) -3:42,4, 41. Štěpánek, Sedláček (všichni ČR/Opel Corsa Rally4) -3:51,2.