Středoevropská rally 2025: program, výsledky, startovní listina, kde sledovat

Autor:
  7:00
Středoevropskou rallye v atraktivním formátu si i letos vychutnají motorističtí nadšenci ve třech státech. Od 16. do 19. října 2025 se pojede na území České republiky, Německa a Rakouska. Jaký je program 3. ročníku, rozpis jednotlivých erzet, startovní listinu i kde můžete závod sledovat živě najdete v přehledném textu.

Filip Mareš a jeho Toyota GR Yaris Rally2 na jedné z erzet Středoevropské rallye WRC. | foto: Tomáš Kříž/Středoevropská rallye

Výsledky Středoevropské rally

Zde najdete výsledky po jednotlivých etapách.

EtapaVýsledky
1. etapa (čtvrtek 16. října) – Německo
2. etapa (pátek 17. října) – Německo, Rakousko, Česko
3. etapa (sobota 18. října) – Německo, Česko
4. etapa (neděle 19. října) – Německo, Rakousko

Program Středoevropské Rally

Na posádky čeká osmnáct rychlostních zkoušek.

Pátek bude unikátní tím, že se poprvé pojede v jediný den na území všech tří států. Odpolední i dopolední sekce začne německou vložkou a v Německu se bude pokračovat i jedním testem. Středoevropská rally se v úvodním dnu navíc premiérově dostane na tratě Rally Český Krumlov, kde se pojede erzeta „Col de Ján“.

V sobotu si závodníci vyzkouší dva testy z Rally Šumava, se kterými již mají zkušenost i piloti bojující o titul světového šampiona. Dále se uskuteční i test vedený po německých cestách.

V neděli už se bude závodit jen v zahraničí. Jedna rychlostní zkouška je vedena přímo přes německo - rakouskou hranici.

Rozpis po jednotlivých erzetách:

DenRZMísto (země)Délka
Neděle 12. 10. 2025Exhibiční show Praha (Česko)
Čtvrtek 16. 10. 2025Ceremoniální startBad Griesbach (Německo)
RZ 1Golf und Therme 1 (Německo)
RZ 2Golf und Therme 2 (Německo)
Technická zóna Bad Griesbach
Servisní park Pasov
Pátek 17. 10. 2025RZ 3Granit und Wald 1 (Německo)
RZ 4Donauwald 1 (Rakousko)
RZ 5Svatý Ján 1 (Česko)
Přeskupení Český Krumlov
Technická zóna Kaplice
RZ 6Svatý Ján 2 (Česko)
RZ 7Donauwald 2 (Rakousko)
RZ 8Granit und Wald 2 (Německo)
Servisní park Pasov
Sobota 18. 10. 2025RZ 9Made in FRG 1 (Německo)
RZ 10Keply 1 (Česko)
RZ 11Klatovy 1 (Česko)
RZ 12Made in FRG 2 (Německo)
RZ 13Keply 2 (Česko)
RZ 14Klatovy 2 (Česko)
Neděle 19. 10. 2025RZ 15Beyond Borders 1 (Německo, Rakousko)
RZ 16Mühltal 1 (Rakousko)
RZ 17Beyond Borders 2 (Německo, Rakousko)
RZ 18Mühltal 2, Powerstage (Rakousko)

Mapa Středoevropské rally 2025:

Mapa Středoevropské rally 2025.

Startovní listina Středoevropské rally 2025

Ve startovní listině by měly být hvězdy WRC jako Elfyn Evans, Thierry Neuville či Ott Tänak. Jasno není o účasti legendárního Sébastiena Ogiera.

Oficiální seznam přihlášených posádek bude zveřejněn později.

Kde sledovat Středoevropskou rally 2025 v TV

  • Vybrané erzety Středoevropské rally by měla nabídnout platforma Oneplay Sport.
  • Několik živých vstupů nejspíš odvysílá i veřejnoprávní ČT Sport.
  • Stream najdete na Rally TV zde. Pokud jste ovšem ochotni platit. Měsíční přístup stojí 12,99 eur, roční pak 112,99 eur.
  • Aktuální zprávy, videa a informace najdete i na oficiálním Facebooku zde.
  • Oblíbeným zdrojem nejaktuálnějších průběžných výsledků je portál ewrc-results.com.

Vstupenky na Středoevropskou rally 2025

Vstupenky už jsou v prodeji a můžete si je koupit na tomto odkaze.

Děti do 16 let mají vstup na všechna divácká místa ke stání zdarma, mohou bezplatně i do servisního parku.

Jednodenní lístky se jinak prodávají za 45 eur na pátek, sobotu i neděli. Koupit si lze Rally Pass, který umožňuje vstup do diváckých míst po celou soutěž. Jeho cena činí 99 eur.

Vítězové minulých ročníků Středoevropské rally

Středoevropská rally má za sebou dva ročníky. Ten první suverénně vyhrál Thierry Neuville – celkově byl o téměř minutu rychlejší než Kalle Rovanperä. Třetí skončil Ott Tänak.

Druhý ročník už byl mnohem dramatičtější. Ott Tänak zvítězil o sedm sekund před Evynem Elfansem, obhájce vítězství Neuville dojel třetí.

RokVítěz (jezdec, spolujezdec, vůz)
2024Ott Tänak / Martin Järveoja ( Hyundai i20 N Rally1 Hybrid)
2023Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe ( Hyundai i20 N Rally1)

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Kolář vs. MikrutTenis - 1. kolo - 2. 9. 2025:Kolář vs. Mikrut //www.idnes.cz/sport
2. 9. 11:30
  • 1.71
  • -
  • 2.03
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Velký test vědomostí o basketbalu: znáte globální fenomén?

Basketbal. To je jeden z celosvětově nejsledovanějších a nejvýdělečnějších sportů. Vyznáte se v historii i pravidlech? A jak dobře znáte nejvýznamnější basketbalové osobnosti? Otestujte si znalosti...

Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Exkluzivně

První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem,...

Senzace! Krejčíková přežila mečboly, ve čtvrtfinále jsou i Lehečka a Vondroušová

Neděle 31. srpna 2025 se do českých tenisových dějin zapíše jako jeden z nejúspěšnějších dnů, do čtvrtfinále US Open se totiž probojovali hned tři zástupci! Markéta Vondroušová zaskočila Jelenu...

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Fraška se soudní dohrou? Fotograf, který rozzuřil Medveděva, si najal právníky

Fraška, která v nedělním utkání US Open vyústila v zuřivé představení Daniila Medveděva, má překvapivou dohru. Fotograf Selcuk Acar, jenž svým vstupem na kurt vyvolal zmatek i bouřlivou reakci...

Hokejová Sparta při slavnostní přehlídce odtajnila nové dresy. Čistý vzhled zůstává

Novou sezonu už oficiálně začala, to hlavní si ale hokejová Sparta nechává až na start extraligy. Příští úterý do ní vstoupí nejen s novým kapitánem, ale také výbavou a dresy. Pražský klub je...

2. září 2025  7:06

Středoevropská rally 2025: program, výsledky, startovní listina, kde sledovat

Středoevropskou rallye v atraktivním formátu si i letos vychutnají motorističtí nadšenci ve třech státech. Od 16. do 19. října 2025 se pojede na území České republiky, Německa a Rakouska. Jaký je...

2. září 2025

Čtyři Češi ve čtvrtfinále US Open! Muchová v bitvě překonala i zdravotní potíže

Karolína Muchová na US Open opět zvládla třísetový zápas a pomohla českému tenisu k novému rekordu! Po výhře 6:3, 6:7 a 6:3 nad Ukrajinkou Martou Kosťukovou postoupila mezi nejlepší osmičku a...

1. září 2025  23:05,  aktualizováno  2.9 6:30

Nedaří se v útoku, tým ztrácí sebedůvěru. Sehnal říkal: Nechali jsme se přejet

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Začátek pondělního zápasu? „Srbové hráli na úplně jiném levelu než my,“ uznal Ondřej Sehnal, který na EuroBasketu devíti asistencemi řídil následné české osmělení. „Oni pak přepnuli na nižší stupeň a...

2. září 2025  6:29

US Open v TV: kde a kdy sledovat čtvrtfinále českých tenistek živě

Markéta Vondroušová s vládkyní žebříčku Arynou Sabalenkovou, Barbora Krejčíková proti čtvrté hráčce pořadí Jessice Pegulaové a také Karolína Muchová versus Naomi Ósakaová. Kde můžete sledovat české...

2. září 2025  5:58

Hlavně se nepřetvařuj! Chlapík o šéfování kabiny a řezu v kádru. Co Spartě chybělo?

Premium

Když si v létě projížděl soupisku, v hlavě mu vyskočila myšlenka: Ty jo, co když to teď vyjde na mě? Tušení měl správné. Na začátku srpna si ho zavolal trenér sparťanských hokejistů Pavel Gross....

2. září 2025

Jednoznačná záležitost a konec nadějí. Čechy proti Srbům srazil už bídný úvod

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Po úvodní desetiminutovce, v níž dali jen dva koše, se Češi museli obávat debaklu. V zápase ale předvedli dvanáct akcí zakončených úspěšnou střelou za tři body a se Srby padli 60:82. Definitivně na...

1. září 2025  19:55,  aktualizováno  22:58

Vytrucoval si přestup a je nejdražším hráčem anglické ligy. Isak míří do Liverpoolu

Pro všechny strany je to velká úleva po vleklých dohadech, které by si znovu nejspíš s radostí odpustily. Newcastle v závěru přestupového okna prodává švédského útočníka Alexandera Isaka do...

1. září 2025  11:21,  aktualizováno  22:49

Rekordní německá kanonáda. A Sengünova paráda znamená další výhru Turků

Turečtí basketbalisté již s jistotou postupu do osmifinále mistrovství Evropy porazili ve čtvrtém kole české skupiny A v Rize soupeře z Estonska 84:64. Poprvé od roku 2009 tak na kontinentálním...

1. září 2025  17:25,  aktualizováno  22:16

Očekávaný krok po loučení s oporami. Novým kapitánem Sparty se stal Chlapík

V minulé sezoně překvapivě rozdělila zodpovědnost mezi dva lídry, teď se vrací k tradiční variantě. Sparta ohlásila před blížícím se startem extraligy nového kapitána, céčko přistane na dres Filipu...

1. září 2025  20:13

Tomáš Fanta
Specialista/ka na životní pojištění

Tomáš Fanta
Praha, Středočeský kraj
nabízený plat: 40 000 - 60 000 Kč

Dalších 32 999 volných pozic

Podrobit se testu pohlaví? Boxerka Chalífová se odvolala a chce na MS

Olympijská vítězka Imán Chalífová se odvolala proti nařízení organizace World Boxing, jež vyžaduje pro účast v soutěžích test k určení pohlaví. Arbitrážní soud pro sport (CAS) v pondělí oznámil, že...

1. září 2025  19:48

Po gólu v extázi. Viděli jste někdy Šulce takhle řádit? Byl to zážitek, rozplýval se

Sotva míč přes ležícího obránce Balerdiho dostrkal za čáru, oči se mu rozsvítily. Rozpřáhl ruce, zakřičel, rozběhl se a zase zastavil. Chvíli jako by nevěděl, čí je. Pak přeskočil blikající reklamní...

1. září 2025  12:19,  aktualizováno  19:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.