Výsledky Středoevropské rally
Zde najdete výsledky po jednotlivých etapách.
|Etapa
|Výsledky
|1. etapa (čtvrtek 16. října) – Německo
|2. etapa (pátek 17. října) – Německo, Rakousko, Česko
|3. etapa (sobota 18. října) – Německo, Česko
|4. etapa (neděle 19. října) – Německo, Rakousko
Program Středoevropské Rally
Na posádky čeká osmnáct rychlostních zkoušek.
Pátek bude unikátní tím, že se poprvé pojede v jediný den na území všech tří států. Odpolední i dopolední sekce začne německou vložkou a v Německu se bude pokračovat i jedním testem. Středoevropská rally se v úvodním dnu navíc premiérově dostane na tratě Rally Český Krumlov, kde se pojede erzeta „Col de Ján“.
V sobotu si závodníci vyzkouší dva testy z Rally Šumava, se kterými již mají zkušenost i piloti bojující o titul světového šampiona. Dále se uskuteční i test vedený po německých cestách.
V neděli už se bude závodit jen v zahraničí. Jedna rychlostní zkouška je vedena přímo přes německo - rakouskou hranici.
Rozpis po jednotlivých erzetách:
|Den
|RZ
|Místo (země)
|Délka
|Neděle 12. 10. 2025
|Exhibiční show Praha (Česko)
|Čtvrtek 16. 10. 2025
|Ceremoniální start
|Bad Griesbach (Německo)
|RZ 1
|Golf und Therme 1 (Německo)
|RZ 2
|Golf und Therme 2 (Německo)
|Technická zóna Bad Griesbach
|Servisní park Pasov
|Pátek 17. 10. 2025
|RZ 3
|Granit und Wald 1 (Německo)
|RZ 4
|Donauwald 1 (Rakousko)
|RZ 5
|Svatý Ján 1 (Česko)
|Přeskupení Český Krumlov
|Technická zóna Kaplice
|RZ 6
|Svatý Ján 2 (Česko)
|RZ 7
|Donauwald 2 (Rakousko)
|RZ 8
|Granit und Wald 2 (Německo)
|Servisní park Pasov
|Sobota 18. 10. 2025
|RZ 9
|Made in FRG 1 (Německo)
|RZ 10
|Keply 1 (Česko)
|RZ 11
|Klatovy 1 (Česko)
|RZ 12
|Made in FRG 2 (Německo)
|RZ 13
|Keply 2 (Česko)
|RZ 14
|Klatovy 2 (Česko)
|Neděle 19. 10. 2025
|RZ 15
|Beyond Borders 1 (Německo, Rakousko)
|RZ 16
|Mühltal 1 (Rakousko)
|RZ 17
|Beyond Borders 2 (Německo, Rakousko)
|RZ 18
|Mühltal 2, Powerstage (Rakousko)
Mapa Středoevropské rally 2025:
Startovní listina Středoevropské rally 2025
Ve startovní listině by měly být hvězdy WRC jako Elfyn Evans, Thierry Neuville či Ott Tänak. Jasno není o účasti legendárního Sébastiena Ogiera.
Oficiální seznam přihlášených posádek bude zveřejněn později.
Kde sledovat Středoevropskou rally 2025 v TV
- Vybrané erzety Středoevropské rally by měla nabídnout platforma Oneplay Sport.
- Několik živých vstupů nejspíš odvysílá i veřejnoprávní ČT Sport.
- Stream najdete na Rally TV zde. Pokud jste ovšem ochotni platit. Měsíční přístup stojí 12,99 eur, roční pak 112,99 eur.
- Aktuální zprávy, videa a informace najdete i na oficiálním Facebooku zde.
- Oblíbeným zdrojem nejaktuálnějších průběžných výsledků je portál ewrc-results.com.
Vstupenky na Středoevropskou rally 2025
Vstupenky už jsou v prodeji a můžete si je koupit na tomto odkaze.
Děti do 16 let mají vstup na všechna divácká místa ke stání zdarma, mohou bezplatně i do servisního parku.
Jednodenní lístky se jinak prodávají za 45 eur na pátek, sobotu i neděli. Koupit si lze Rally Pass, který umožňuje vstup do diváckých míst po celou soutěž. Jeho cena činí 99 eur.
Vítězové minulých ročníků Středoevropské rally
Středoevropská rally má za sebou dva ročníky. Ten první suverénně vyhrál Thierry Neuville – celkově byl o téměř minutu rychlejší než Kalle Rovanperä. Třetí skončil Ott Tänak.
Druhý ročník už byl mnohem dramatičtější. Ott Tänak zvítězil o sedm sekund před Evynem Elfansem, obhájce vítězství Neuville dojel třetí.
|Rok
|Vítěz (jezdec, spolujezdec, vůz)
|2024
|Ott Tänak / Martin Järveoja ( Hyundai i20 N Rally1 Hybrid)
|2023
|Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe ( Hyundai i20 N Rally1)