STALO SE 2. KVĚTNA: Nešťastné číslo 4. Nehody ukončily zlatý věk rally

Ital Attilio Bettega i Fin Henri Toivonen shodně zahynuli 2. května. První smrt v roce 1985 byla varováním, že tehdejší vozy jsou možná až příliš nebezpečné, druhá o rok později ukončila velkou éru motoristických soutěží. Jen o pár hodin později totiž byly zakázány modely legendární skupiny B.

Modely, jež k tratím lákaly obrovské davy diváků, kteří se v dnešních očích chovali nezodpovědně. Na Youtube najdete spoustu dobových záběrů, jak fanoušci doslova na poslední chvíli uskakují před závodním autem.

„Tyto vozy i dnes budí enormní a vášnivý zájem jezdců i fanoušků,“ píše John Davenport v knize Group B: The Rise and Fall of Rallying’s Wildest Cars. „Piloti, kteří je dokázali zvládnout, přeměnili rally ve vysokou formu umění.“

Prokletý ostrov

Korsická soutěž má přezdívku Rally 10 tisíc zatáček. Krásné ostrovní prostředí vybízí jezdce k jízdě ze zatáčky do zatáčky, což klade velký důraz na brzdy, motor i maximální koncentraci posádek. K úspěchu je nutné zvolit správný rytmus, jen málokdy pilot zařadí vyšší rychlostní stupeň. Většinou si vystačí s dvojkou, trojkou a čtverkou. Stačí přitom malinká chyba a následuje náraz do skály, nebo pád do propasti...

Pro Bettegu byl ostrov milovaný i prokletý zároveň. Už v roce 1982 tady těžce havaroval. Po nárazu do stromu zůstal zaklíněný ve vraku a trvalo celý rok, než znovu usedl do závodního kokpitu. Bylo to opět na Korsice, návrat mu osladilo čtvrté místo.

Poté, co ho v dalším ročníku vyřadil ze hry o prvenství defekt pneumatiky, chtěl v roce 1985 s modelem Lancia 037 Rally konečně jásat s vítězným šampaňským. Jenže už ve čtvrté erzetě dostal v rychlosti 140 km/h smyk, vylétl z trati a narazil do stromu. Tehdy 32letý Bettega byl na místě mrtev. Šlo o první tragickou nehodu soutěžního profesionála...

Brzdil vůbec?

Když se o rok později soutěžácká kolona na Napoleonův rodný ostrov vrátila, čekalo se, že číslo 4 zůstane volné. Pořadatelé jej ale opět přidělili továrnímu jezdci Lancie, jímž byl tentokrát Toivonen. Pilotoval už modernější model Delta S4.

Že by číslo mohlo být prokleté, jej nenapadlo ani ve snu. Po klikatých cestičkách pádil pekelným tempem. Vždyť po první etapě vedl o dvě minuty. Vypadalo to, že bez větších potíží vyhraje.

Jenže v osmnáctém testu ve stokilometrové rychlosti zničehonic vylétl z trati. Po nárazu do stromu skončil na střeše ve čtyřmetrové propasti. Při nehodě zřejmě praskla palivová nádrž a vůz okamžitě vzplál. Toivonenovi i jeho spolujezdci Sergiu Crestovi (který v minulosti navigoval i Bettegu) se nedalo pomoci.

Byl to ještě větší šok než Bettegova nehoda. 29letý Toivonen, syn mistra Evropy z roku 1968 Pauliho, byl považován za jednoho nejrychlejších jezdců všech dob. Na rozdíl od Itala už vyhrál tři podniky mistrovství světa.

Obrovský smutek zasáhl všechny na soutěži. Takto na nehodu vzpomínal pro magazín Rally uznávaný britský novinář Martin Holmes: „Jakmile se zpráva o havárii rozšířila, snažil jsem si vybavit, kdy jsem s Henrim mluvil naposledy. Během každého závodu jsme spolu hovořili mnohokrát, ovšem teď jsem byl natolik paralyzován, že jsem si na poslední momenty s ním jen těžko vzpomínal.“

Toivonenova smrtelná nehoda má dodnes punc záhady, protože na silnici nezůstaly brzdné stopy. Byly brzdy poškozeny? Přeslechl Fin diktát svého italsko-amerického kopilota? Neztratil koncentraci kvůli chřipce, která ho zaskočila krátce před startem a kterou se snažil překonat pomocí prášků? Paralyzovala ho bolest z předchozí havárie na jiné soutěži? Nikdo neví. Jako nejpravděpodobnější se ovšem jeví technická závada.

Zákaz divokých vozů

Každopádně tato nehoda byla posledním impulsem k velkým změnám v rally. Rok 1986 totiž přinesl větší počet tragických havárií. Už předtím na Portugalské rally domácí mistr Joaquim Santos vlétl do skupinky diváků a tři z nich srážku nepřežili. Na lokální Hesenské rally v Německu měl bývalý jezdec F1 Marc Surer nehodu, při níž zahynul spolujezdec Michel Wyder.

Ještě večer po Toivonenově úmrtí předstoupil před zástupce médií prezident Mezinárodní automobilové federace Jean-Marie Balestre a jeho slova výrazně změnila budoucnost rally. S okamžitou platností od následující sezony zakázal superrychlé, ale zároveň velmi nebezpečné speciály skupiny B. Místo nich závodníci usedli do výrazně slabších modelů.

Vozy skupiny B vydržely na tratích jen pět let, což jim dodnes dává punc výjimečnosti. Spousta fanoušků i odborníků je považuje za zlatý věk rallysportu. Výrazná volnost pravidel při stavbě vozů dávala vyniknout technickým géniům doby. Speciály disponovaly ohromným výkonem až přes 500 koní. Na šotolině dokázaly zrychlit z nuly na stovku za 2,3 sekundy.

„Skupina B měla své špatné chvíle, ale byla to doba velké vitality, která naplno ukazovala jezdecké i technické talenty,“ píše Davenport.

K jejich nesmrtelnosti přispěl i mimořádný divácký zájem. Rozevlátý jezdecký styl fanoušky hodně lákal. Návštěvy jednotlivých podniků byly mimořádné.

„Když vozy skupiny B zmizely, zmizelo i velké množství diváků. Míra tehdejšího nadšení se dodnes se nevrátila,“ tvrdí Davenport.