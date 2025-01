Vychovat si mistra světa. Příběh českého moto týmu s velkým snem

Původně se do role jezdce chtěl pasovat sám s tím, že by oslovil Lukáše Peška coby mentora.

Muže, který má za sebou tuze bohatou kariéru v mistrovství světa. V nejnižší kategorii vyhrál i dvě Velké ceny, jednu sezonu si vyzkoušel také MotoGP. Moc lepších lidí by pro tuhle práci nenašel.

„Jenže asi po třech dnech mi došlo, že udělat díru do světa s Pepou Smolkou v 31 letech asi úplně nepůjde. Nevím, koho by to bavilo, takže mi rychle došlo, že to nebude o mně. Že musím vytvořit tým, který bude dávat příležitost mladým klukům,“ prozradil.