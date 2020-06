Také v Soči dvakrát. Rusko si u organizátorů F1 říká o přídavek

Sezona formule 1 měla původně začít v březnu, ale kvůli pandemii byla většina z 22 závodů zrušena nebo odložena. V úterý ale vedení seriálu potvrdilo červencový start okleštěné sezony a zveřejnilo první část kalendáře s osmi závody.

Šampionát by měl začít dvěma závody na okruhu v rakouském Spielbergu, dva závody by měl hostit také Silverstone, zbývající Velké ceny by se pak měly jet v Maďarsku, Španělsku, Belgii a Itálii.

O dalším programu se zatím jedná, Rusové ale potvrdili, že i oni jsou připraveni uspořádat dva závody.

„Zatím s vedením formule 1 pracujeme na několika scénářích Velké ceny Ruska. A když to bude nutné, nevyloučili jsme ani možnost pořádání dvou závodů. Máme moderní zázemí a jsme na takovou variantu připraveni,“ řekl Autosportu mluvčí společnosti Rosgonki, která Velkou cenu Ruska organizuje.