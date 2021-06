Zasada jde v 91 letech do Safari rallye, závodit bude proti vnukovi

„Je to samozřejmě obrovská výzva a mým cílem je prostě dojet do cíle,“ uvedl Zasada, který usedne do vozu Ford Fiesta Rally3. Jeho navigátorem bude pětačtyřicetiletý Tomasz Boryslawski.

Zasada je legendou polského motorsportu a v roce 1967 po svém druhém kontinentálním titulu byl vyhlášen i nejlepším polským sportovcem. Šampionát ME ovládl i v letech 1966 a 1971, třikrát byl také vicemistrem Evropy. Jeho úspěchy předcházely vzniku mistrovství světa, které se začalo jezdit v roce 1973, takže nejlepší evropští jezdci byli v té době považováni i za nejrychlejší a světě.

Zasada byl továrním jezdcem značek Steyr Puch, Porsche, BMW a Mercedes-Benz.

Na Safari rallye startoval poprvé v roce 1969, o tři roky skončil s vozem Porsche 911 druhý. „Safari mi vždy připadala jako fantastická rallye. Vracím se, protože jsem zvědavý, jak soutěž vypadá dnes. Je to výzva,“ uvedl Zasada, který se utká i s vnukem Danielem Chwistem, který figuruje ve startovní listině.

Díky svému věku pamatuje dobu, kdy se rallye jezdila za běžného provozu. V roce 1972 byla soutěž dlouhá 6480 km. „Myslím si, že tehdy byly rallye třikrát nebo dokonce čtyřikrát obtížnější, co se vytrvalosti a kondice týká,“ podotkl Zavada.

V historických tabulkách Polák překoná jako nejstarší jezdec Leifa Voldena Johansena z Norska, který startoval na Rallye Monte Carlo v roce 1994 ve věku 82 let, o rok později se na stejné soutěži představil jako spolujezdec.

Safari rallye byla součástí MS naposledy v roce 2002, v Nairobi odstartuje ve čtvrtek.