Bochovské šlapačky mají novou historii s rekordní účastí

Nové koště dobře mete

Posledních deset let byl ředitelem Bochovských šlapaček Josef Roštejnský, loňský ročník byl jeho posledním. Práce se ujal nový tým pod vedením Petra Biela. Do nové éry vstoupily bochovské trialové závody nadmíru úspěšně.



ezinárodní mistrovství republiky slibovalo už předem velkou účast kvalitních závodníků, a to jak tuzemských, tak i zahraničních. Tam se totiž zatím žádné takové akce vůbec nekonají. „Přijet by měli závodníci z Polska, Slovenska, Rakouska, Německa a celkem by mělo startovat kolem devadesáti jezdců,“ myslel si před závodem jeho nový ředitel Petr Biel.



Na trati elita

Bylo se opravdu na co koukat, jelikož tito jezdci se běžně účastní podniků mistrovství Evropy a mistrovství světa. Toto jistě ocenili diváci, kteří se na Trial do Bochova vracejí pravidelně.

Pořadatelé navíc připravili úplně novou trať. Všechno je změněné, navezlo se čtyřicet tun kamení, aby to bylo zajímavé.

„Změnili jsme komplet všechny překážky, předělali, přestavěli. Udělali jsme nové, zajímavější. Pro žlutou kategorii těch nejlepších by už Bochov nestačil, měli by to spíš jako trénink. Proto jsme museli udělat tyto úpravy, aby se trochu svezla i elita,“ prozrazuje ředitel bochovských závodů Petr Biel. A to se dokonale povedlo.

Tak velký počet jezdců se musel promítnout do celkového času závodu. Závodníci měli na absolvování tří kol po 10 sekcích šest hodin s dvacetiminutovou (penalizovanou) tolerancí. Poslední jezdci tedy měli přijíždět do cíle až někdy po sedmé hodině večerní. Ani to však všichni nestihli, kvůli velkému počtu startujících se tvořily před některými sekcemi fronty a čekací čas není nijak neutralizován. Výsledkem byla celá řada diskvalifikovaných jezdců, zejména ve třídě hobby, někteří dojeli i více než padesát minut po předepsaném čase.

Loňský titul obhájil Matějíček

Jinak se ovšem ve výsledkové listině nezměnilo skoro vůbec nic. Hlavní kategorii vyhrál, stejně jako loni, Martin Matějíček před svým dlouholetým největším soupeřem Martinem Křoustkem. Dvakrát třetí místo obsadil sedmnáctiletý německý talent Joschka Kraft. O další místa se poprala trojice čtrnáctiletý (!) David Fabián, Dalibor Šulc a Marek Wünsch.

V kategorii B (při neúčasti obhájce titulu Kohouta) naprosto exceloval Jiří Svoboda, za celou soutěž si ani jedinkrát nešlápl. Druhé místo urval před dvojicí Němců David Kadlec. Kategorie C se stala radostí pro pořádající Trial Team Bochov. První den vyhrál veterán Petr Roštejnský, bratr dřívějšího ředitele, který zde působil deset let. Druhý den jej ovšem zaskočil Němec Schumann. První den navíc zaujala skvělým čtvrtým místem Denisa Pecháčková, která právě zde oslavila své teprve třinácté narozeniny.

Bochovské šlapačky se jedou jako mezinárodní mistrovství republiky. V kraji se tento seriál objeví ještě dvakrát, v Kyselce 15. srpna a v Březové u Sokolova 17. října.