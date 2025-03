Kde jiná auta trpěla, škodovka zářila. Drsná Safari rallye pro ni byla jak dělaná

Tam ji řídil další mistr řemesla, zkušený německý závodník Armin Schwarz, který se podílel na jejím vývoji.

A na extrémně dlouhých a rozbitých keňských tratích v pekelném horku zaskočil zbytek startovního pole.

„Myslím, že jsem si ještě plně neuvědomil, co se vlastně stalo a jak důležitý ten úspěch pro mě je,“ přemítal Schwarz v cíli rallye, která tenkrát čítala neuvěřitelných 1 100 soutěžních kilometrů – pro srovnání, současní piloti absolvují 383 km, což ze Safari rallye Keňa dělá nejdelší závod seriálu mistrovství světa.

„Chtěl bych ale zdůraznit, že je to úspěch celého týmu. Jak jsem už řekl, je to především vítězství mých mechaniků, kteří se valnou měrou zasloužili o to, že Octavia WRC překonala všechny nástrahy. V neposlední řadě je to velký den pro celou společnost Škoda Auto.“

Velký den to opravdu byl.

Schwarz totiž s oktávkou dojel třetí. Stupně vítězů byly senzací, protože robustní liftback platil v ostré konkurenci zavedených továrních značek za otloukánka.

Vynikající třetí místo obsadil německý pilot Armin Schwarz se spolujezdcem Manfredem Heimerem ve voze Škoda Octavia WRC v Safari rallye, která skončila 22. července 2001 v Nairobi.

Škoda Motorsport sice byla v devadesátých letech na rallye scéně aktivní a úspěšná, jenže její Favorit a Felicia Kit Car soutěžily v nižších kategoriích mezi dvoukolkami.

Octavia byl první pokus mladoboleslavské automobilky s pohonem na čtyři kola spadající do nových regulí World Rally Car, tedy WRC. Tehdy stačilo, když vozidlo vycházelo ze sériově vyráběného typu.

To Octavia splňovala, jenže kombinace jejích proporcí a zcela nové větve vývoje znamenala, že se nezařadila mezi obávané protivníky. Už vstup do šampionátu byl prvotřídním fiaskem, jeden speciál na Monte Carlu 1999 neodstartoval vůbec a druhý nedojel první rychlostní zkoušku...

Subaru, Ford, Mitsubishi i Peugeot, tenkrát už s modelem 206 WRC, měly bohatější zkušenosti. A především obratnější modely.

Armin Schwarz a jeho Škoda Octavia WRC na Safari rallye Keňa 2001.

Musíme ostatní utahat

„Na Safari rallye v Keni nicméně nepotřebujete nutně mít nejrychlejší auto, ale rozhodně musí patřit k nejsilnějším,“ zavzpomínal Schwarz na oficiálních stránkách Škoda Auto.

Pryč byly rozpaky ze začátků, během dvou let se dařilo Octavii WRC průběžně ladit a zlepšovat. Stala se spolehlivější a odolnější, což inspirovalo tým k mazanému plánu – ostatní na rozpálených cestách, tehdy se na rozdíl od aktuálního kalendáře MS jelo v létě, prostě utahat.

„Hned v první rychlostní zkoušce dlouhé 120 kilometrů jsem zajel nejrychlejší čas ze všech. Tlačili jsme na pilu, aby i ostatní museli zrychlit. A když viděli, jak rychlá Octavia WRC dokáže být, tak to také udělali. Jenže když v Keni jedete rychleji, než chcete, je velká šance, že rozbijete auto. Přesně to se také mnoha týmům stalo,“ vyprávěl Schwarz.

„To byla součást našeho plánu. I když už jsme pak nevyhrávali jednotlivé zkoušky, povedlo se nám nastavit pro nás výhodné tempo.“

Podívejte se na oficiální záběry ze Safari rallye 2001:

Schwarzovi ubývali soupeři. Ani jemu se nevyhnuly potíže, ale ve srovnání s dalšími nešlo o nic mimořádného. Octavia WRC v těžkých podmínkách zužitkovala své silné stránky, nebylo to poprvé.

První rychlostní zkoušku vyhrála v roce 2000 v Katalánsku, když silnice po vydatných deštích pokryly voda a bláto. Sezonu 2001 zahájila povedeným Monte Carlem na sněhu, břečce a ledu a dala tak trochu zapomenout na dva roky starý propadák.

„V roce 2001 byla Octavia WRC na svém vrcholu. V Monte Carlu byly podmínky hodně těžké, což pro nás bylo dobře. Pódium nám tehdy uteklo o pouhé čtyři sekundy,“ uvedl Schwarz a současně dodal: „Dodnes si tu rallye živě pamatuji. Byl to tak strhující boj a Octavia WRC jela tak dobře, že je pro mě výsledné čtvrté místo stejně cenný výsledek jako třetí místo v Keni.“

Schwarz pak dojel ještě pátý ve Velké Británii, na jeho zářezy navázal Gardemeister, jenž byl pátý v Argentině 2002 a na Novém Zélandu 2003.

I když se Octavia nezařadila mezi nejproslulejší závodní speciály, fanoušci milovali její charakteristický zvuk a přetáčivý charakter, který často vedl k efektním smykům a driftování.

Francouzský pilot Didier Auriol se spolujezdcem Denisem Giraudetem ve Škodě Octavia WRC na Rallye Akropolis 2003.

Oblíbená byla také u pilotů – vedle Schwarze s Gardemeisterem se o ní pochvalně vyjadřoval i Auriol, světový šampion z roku 1994: „ Byla vlastně mnohem lepší, než si hodně lidí myslelo. Samozřejmě, že kvůli své velikosti nebyla nejrychlejší, ale zato byla stabilní, silná a spolehlivá. S takovým vozem máte vždycky slušnou šanci dokončit rallye a to je základ pro cenné body.“

Octavii během sezony 2003 postupně nahradila Fabia, stavěná z kompaktnějšího hatchbacku. I tu ovládali kumštýři, dokonce i jistý Colin McRae, ale na svou větší předchůdkyni nikdy nenavázala.

Největším úspěchem Škody Motorsport ve WRC tak zůstalo třetí místo z Keni.