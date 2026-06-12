Rakouský vyzyvatel českých hvězd. Wagner chce sesadit Kopeckého a spol.

Wagner přijel z Unterweitersdorfu nedaleko Lince, hned při svém úvodním vystoupení ovládl Rallye Šumava 2025 a ukázal, že jeho Hyundai i20 N Rally2 může být pro domácí elitu pořádně nepříjemným soupeřem.
Pětinásobný rakouský mistr přinesl do českého seriálu svěží vítr. A nechybí ani na v pátek startující Agrotec Petronas Rally Hustopeče.
|
Rally Hustopeče 2026: Program, výsledky, mapa a seznam přihlášených
Tam se mu loni vyvedlo vůbec nejméně z celého šampionátu a v celkovém bodování se tento výsledek škrtal. Dojel celkově osmý a zaostal za vítězným Březíkem téměř o dvě a půl minuty. Na kluzkých šotolinách mezi vinicemi tak má co napravovat.
„V zimě jsem pracoval na přípravě pro některé specifické úseky,“ říká Wagner, jediný čistě zahraniční účastník elitní kategorie tuzemského šampionátu. Ján Kundlák je sice původem slovenský pilot, závodí však pod českou vlajkou.
Svou smůlu už si pro letošek rakouský závodník vybral, alespoň v to tedy věří. „Po třetí rychlostní zkoušce jsme na Šumavě bohužel museli uprostřed boje o pódium odstavit náš hyundai kvůli poškozenému chladiči. Po jednom ze skoků praskl držák ventilátoru, který následně poškodil chladič, a my jsme byli nuceni odstoupit,“ popsal Wagner.
V českém šampionátu se však body nepřidělují pouze za celkové pořadí soutěže, ale také za výsledky v jednotlivých dnech. Právě tato pravidla dala Wagnerovi šanci zmírnit následky víkendu, který se zpočátku jevil jako bodová ztráta. S maximálním nasazením dokázali Wagner s Hannou Ostlenderovou vyhrát nedělní klasifikaci.
Na Krumlově pak zapsal čtvrtou příčku, a tak se stále drží ve hře o nejvyšší pozice. „Společně s Hyundai Motorsport a našimi dlouholetými partnery jsme na projektu českého šampionátu pracovali velmi dlouho, abychom vůbec dokázali zajistit potřebný rozpočet. Víme, jak silná je konkurence v Česku a že nás čeká velmi náročný úkol,“ nenápadně upozorňuje na ambici jednou český šampionát ovládnout.
|
Pokálený vinohrad i splavená šotolina. Organizátor líčí, jak se chystá rally
Třiatřicetiletý šofér, kterého bez kombinézy tipnete na modela, je spolu s německou navigátorkou Ostlenderovou mezi čistě mužskými posádkami nepřehlédnutelní.
Před sezonou si naplánoval nejméně pět zastávek českého šampionátu, rád by ale absolvoval všechny. „Chtěli jsme alespoň pět závodů, jsme na třetím ze tří, plán se daří,“ usmívá se v běžném životě technik v kovozpracovatelském průmyslu.