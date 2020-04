Silverstone zvládne i dva závody formule 1, třeba v protisměru

„Jsme připraveni spolupracovat (s formulí 1) na jakékoliv myslitelné variantě, o které by vedení bylo přesvědčeno, že by byla v nejlepším zájmu šampionátu,“ řekl televizi Sky Sports News šéf okruhu v Silverstonu Stuart Pringle. „Kdybychom mohli takto pomoci, bylo by nám ctí. Uděláme, co bude třeba,“ řekl.

Možnost uspořádání dvou závodů v sezoně právě v Silverstonu považuje za dobře proveditelnou.

„Většina týmů je od trati vzdálená, co by kamenem dohodil. Operativně by to tedy nebylo komplikované,“ konstatoval. „Máme infrastrukturu a členové týmu by z velké části mohli večer spát ve svých postelích,“ dodal.

A za nesmysl nepovažuje ani variantu se závodem v opačném směru, který by znamenal zpestření programu a zvýšené nároky na jezdce a týmy. „Tak hloupá ta myšlenka vůbec není,“ řekl.

Problém ale přece jen vidí v tom, že okruh nemá na jízdu v protisměru licenci. „Ale tohle je výjimečná doba a myslím, že by to mohlo vést k výjimečným rozhodnutím. Nic není vyloučeno,“ prohlásil.

Britská Grand Prix má v aktuálním kalendáři vyhrazený termín 19. července. Nejbližším závodem je nyní Velká cena Kanady 14. června, ale je spíše nepravděpodobné, že v Montrealu mistrovství světa skutečně odstartuje.

Kvůli pandemii bylo dosud odloženo či zrušeno osm závodů, provizorní kalendář nyní obsahuje 14 Velkých cen. Vedení F1 si přeje uskutečnit 15 až 18 závodů a uvažuje se kvůli tomu například s prodloužením sezony až do ledna, zhuštěním závodů či zkrácením soutěžních víkendů ze tří dnů na dva.