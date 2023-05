Salač touží po druhých místech v MS slavit i výhru, myslí i na celkové pořadí

„Myslím si, že nikdo nečekal, že mi to takhle půjde. Ani já sám. Musím to zaťukat na zuby a doufám, že v tom budeme pokračovat,“ přál si Salač, který v úterý v Praze podruhé v kariéře převzal Zlatá řídítka za vítězství v anketě novinářů a fanoušků o nejlepšího českého motocyklového jezdce loňského roku.

Jedenadvacetiletý závodník startuje v MS pravidelně od roku 2019, letos se mu daří od začátku sezony. Hned na úvod byl v Portugalsku čtvrtý a ve všech odjetých Velkých cenách skončil v první desítce. „Co se stalo? Jedna z hlavních věcí je, že jsem změnil přístup. Mám zkušenosti z loňského roku, skvělou motorku. Všechno se zatím sešlo dobře a je to vidět na výsledcích,“ řekl Salač.

Rodák z Mladé Boleslavi je po přestupu z nejslabší kubatury Moto3 druhý rok součástí kategorie Moto2 a loňské zkušenosti považuje za podstatné. „Velká motorka je opravdu složitá. Jak na nastavení, tak poté v závodě. Je tam tolik věcí, co se člověk musí naučit a pochopit, jak udělat. Každý závod, každé kolo, co vyjedu na trať, se pořád učím. Najeté kilometry jsou hrozně znát,“ podotkl.

Filip Salač (12) nestačil ve Francii pouze na Itala Tonyho Arbolina (14).

Salač hájí stejně jako loni barvy italského týmu Gresini Racing a i jeho představitelé jsou spokojeni. „V týmu je skvělá nálada. Tým má ohromnou motivaci stejně jako já. Zatím se nám daří, a jak už jsem řekl, doufejme, že to bude pokračovat,“ řekl.

Cíl pro další průběh sezony je jasný - vítězství. „Už mám tři druhá místa, to znamená, že o to více chci první. Uvidíme, jak to půjde. Nebudu na sebe dávat žádný velký tlak, ale určitě až bude příležitost sáhnout na první místo, tak se o to pokusím,“ řekl Salač.

Dobře si ale uvědomuje, že to nebude lehké. „Je tolik věcí, co se musí sejít... Nedá se to ani popsat. Prostě mi to musí sednout,“ podotkl s úsměvem. Základem je ale úspěšná kvalifikace, které se mu letos vcelku daří. „O to jednodušší je pak start závodu,“ řekl Salač.

Na druhou stranu ale nechce v honbě za triumfem přehnaně riskovat. Myslí totiž i na celkové pořadí. „Těší mě, že jsme v popředí. Jak jsem říkal, nečekal jsem to. Teď, když jsem na tom bodově dobře, tak budu přemýšlet i nad celkovým umístěním a ne jen nad tím, aby se mi povedlo vyhrát jeden závod. Je to o tom přemýšlet a nedělat unáhlená rozhodnutí,“ dodal Salač.