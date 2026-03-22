Salač vyrazí do motocyklové Velké ceny Brazílie až z šesté řady

Kvalifikaci Moto2 pořadatelé druhé Grand Prix v sezoně přesunuli na den závodu kvůli potížím se stavem asfaltu. Poškození trati v cílové rovince způsobené silnými dešti z předchozích dnů si vynutilo opravu, po níž se stihly v sobotu odjet jen sprint MotoGP a kvalifikace Moto3.
Salač si v pátečním tréninku zajistil 14. časem jako poslední přímý postup do druhé části kvalifikace, v ní dnes ale jezdec týmu OnlyFans American Racing porazil jediného soupeře. Start závodu je naplánován na 17:15 SEČ a Salač bude bojovat o první body v ročníku. V úvodní dvakrát přerušené Velké ceně Thajska skončil po startu z osmého místa a nezaviněném pádu devatenáctý.