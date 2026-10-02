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Šestidenní se koná od roku 1913. Letos se 100. ročník pojede v Portugalsku

Ivo Helikar
  11:00
Motocyklista Jiří Hádek

Motocyklista Jiří Hádek | foto: Motosport Bozkov

Motocyklista Tomáš Koucký
Motocyklista Matyáš Chlum
Motocyklista Milan Kurfiřt - veterán 18. start na ISDE
Sestava týmu Motosport Bozkov (Bergamo 2025) - Jiří Hádek, Matyáš Chlum, Tomáš...
5 fotografií
Mezinárodní motocyklová šestidenní se jezdí už od roku 1913, letošní stý ročník se koná v Portugalsku. K přerušení soutěže došlo jen během první a druhé světové války. Češi budou letos od pondělí 12. do soboty 17. října startovat ve tříčlenné juniorské soutěži a v klubovém šampionátu.

Letošní ročník se koná ve městě Grandola, 115 kilometrů jižně od hlavního města Lisabonu. V Portugalsku jezdce čeká každý den přibližně 300 kilometrů jízdy v terénu a v každém dni bude postaveno několik měřených úseků ve formě endurotestu nebo crosstestu. Těch závodníci většinou absolvují šest za den. Časy se sečtou a podle nich se potom počítají celkové výsledky jednotlivých týmů.

Jezdců na této akci startuje celkem okolo šesti set. V hlavní soutěži o Světovou trofej 25 čtyřčlenných družstev a klubových tříčlenných týmů bývá přes sto třicet. Česká republika se letos hlavní soutěže nezúčastní, svůj tým vyslala jen do juniorské Světové trofeje pod záštitou týmu Motosport Bozkov.

Nejmladším jezdcem juniorského týmu je dvacetiletý Matěj Skořepa, pojede na čtyřdobé KTM 250 a půjde o jeho první Šestidenní. Dalším jezdcem je jednadvacetiletý Jaroslav Kalný, který letos v mistrovství světa ve třídě Junior vybojoval sedmou příčku. Za nejúspěšnější pak považuje svoji loňskou sezonu, kdy se mu povedlo vybojovat celkové páté místo.

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Nejstarším jezdcem týmu je dvaadvacetiletý Matyáš Chlum, hájící barvy Motosportu Bozkov. K nejvýznamnějším úspěchům své dosavadní kariéry řadí titul mistra Evropy ve třídě Junior 1 z roku 2021, dále pak titul vicemistra Evropy ve třídě Junior 2 z roku 2023.

V roce 2024 se stal mistrem Německa ve třídě E3, minulý rok se stal v této třídě vicemistrem Německa. Šestidenní v Portugalsku bude pro Chluma už čtvrtá v pořadí. V roce 2021 byl členem juniorského Trophy týmu, v roce 2024 a 2025 hájil na tomto podniku barvy svého domácího klubu Motosport Bozkov.

Ten také postavil dva týmy do klubové soutěže. Po domluvě s Ladislavem Krupičkou (KBS Unhošť) pojede současná česká jednička Kryštof Kouble (Honda 300 4t), s nímž se na start postaví Jiří Hádek (Sherco 300 2T) a Tomáš Koucký (KTM 300 2T). Tým Motosport Bozkov II bude reprezentovat Milan Kurfiřt (Sherco 300 2T), Martin Balatka (Gas Gas 450 4T) a Filip Fiala (KTM 500 4T).

Přerušení kvůli válce

Šestidenní patří k nejstarším pravidelným motoristickým světovým podnikům. Poprvé se konala už před první světovou válkou v britském Carlisle v roce 1913. Sto šedesát dva startujících motocyklistů překonalo očekávání, ale 1. světová válka se blížila, a tak byla soutěž na dalších sedm let přerušená. Další pokračování proběhlo až v roce 1920 ve francouzském Grenoblu.

První Čechoslovák Rudolf Chorovský se šestidenního motocyklového dobrodružství zúčastnil v roce 1929, o rok později už ČSR postavilo celý tým do soutěže o Stříbrnou vázu.

Za tým jel Míťa Vychodil, Emil Stokuč a Jaroslav Melzer. Soutěže o Mezinárodní trofej se účastnila družstva Velké Británie, Francie, Belgie a Itálie. Ve Stříbrné váze startovalo deset týmů, na start se postavilo celkem 85 jezdců, Mezinárodní trofej získal švýcarský tým, stejně jako i v následujících dvou letech.

Soutěž pokračovala každoročně do roku 1939, pak nastala další vynucená přestávka způsobená 2. světovou válkou. Československo postavilo svůj první reprezentační tým do Mezinárodní trofeje (Antonin Vitvar, František Brand, se sajdkárem pak startoval Jaroslav Kaiser s Františkem Kronbergerem).

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Po válce se k šestidenní soutěži vrátila motocyklová veřejnost v roce 1947. Jelo se v moravském Zlíně a byl to začátek československé nadvlády.

Tehdy domácí tým zvítězil nejen v Mezinárodní trofeji, ale také ve Stříbrné váze. V Mezinárodní a Světové trofeji Čechoslováci získali mezi lety 1947 až 1982 celkem 15 vítězství.

Od roku 1970 se Mezinárodní trofej proměnila na mistrovství světa družstev, a tedy Světovou mezinárodní trofej (ISDE).

Čechoslováci se stali mezi roky 1970 až 1974 mistry světa pětkrát v řadě. Když k tomu připočteme 17 vítězství v druhé týmové soutěži o Stříbrnou vázu, byli nejúspěšnější reprezentací tohoto motocyklového sportu. Jezdci startovali na domácích motocyklech Jawa, ČZ, Jawa-Ogar, Jawa-ČZ.

V dalších letech už československé motocykly začaly za světovým startovním polem pokulhávat a vývoji techniky přestávaly stačit.

Od roku 1985 se soutěž o Stříbrnou vázu proměnila ve Světovou trofej juniorů. K Šestidenní patřila od roku 1947 také soutěž klubových tříčlenných týmů. Z československých jezdců získal v hlavní soutěži nejvíc vítězství Květoslav Mašita a František Mrázek, oba zvítězili 6krát.

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