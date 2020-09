Seriál mistrovství Evropy tahačů přišel o závody v Zolderu a v Jaramě

Nová sezona evropských závodů tahačů začala na konci srpna v Mostu a už tehdy bylo jasné, že existuje reálné ohrožení, že další dva podniky seriálu se neuskuteční. Dnes promotér ME oznámil, že po dohodě s organizátory a Mezinárodní automobilovou federaci se v Zolderu i v Jaramě pojede až za rok.

Oficiálním důvodem, proč byly závody přesunuty na rok 2021, jsou cestovní a karanténní opatření, která v jednotlivých zemích aktuálně platí. Na jejich základě by se totiž nemohly na start postavit všechny týmy.

V Belgii navíc stále platí zákaz přítomnosti diváků na sportovních akcích, ve Španělsku je jejich počet omezený. Pořádání závodů by tak pro organizátory nebylo ekonomicky výhodné.

V kalendáři ME jsou nyní ještě tři závody: šampionát by měl pokračovat v polovině října v Maďarsku a poté v listopadu ve Francii a v Itálii. Maďarsko má ale od 1. září zatím na měsíc pro cizince uzavřené hranice, například Češi však do země při splnění určitých podmínek mohou přicestovat.