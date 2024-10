Legenda Ogier v Česku. Druhý je první poražený, říká osminásobný král rallye

Osminásobný mistr světa a vítěz jednašedesáti rallye. Jen jeho jmenovec a další velikán Loeb je v těchto ohledech úspěšnější.

Ogier je i juniorský světový šampion a spolu s Finem Juhou Kankkunenem také jediný pilot, který vládl elitní kategorii pod třemi různými výrobci. Nejprve Francouz slavil ve Volkswagenu, posléze ve Fordu a Toyotě, kterou pilotuje dodnes.

Není se co divit, že poutal takovou pozornost. „Prestižní záležitost. Už jen to, že budu na Pražském hradě stát pár metrů vedle něj, je do určité míry splnění snu a důkaz, že to asi děláme dobře,“ rozplýval se Filip Mareš, český jezdec Toyoty v kategorii WRC2.