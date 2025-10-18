Ba co víc, výrazně si zkomplikoval cestu za devátým titulem.
Před Středoevropskou rallye měl jedenačtyřicetiletý Francouz náskok jen dva body na Brita a týmového kolegu z Toyoty Elfyna Evanse, ten je nyní po jedenácti rychlostních zkouškách druhý s mankem 39 sekund na Rovanperu (rovněž Toyota). Rovanperä byl v celkovém hodnocení třetí s odstupem 21 bodů.
Stalo se to hned při první sobotní rychlostní zkoušce na českém území.
Domácí závodník Filip Mareš už v předstihu před tuzemskými silnicemi varoval: „Cesty jsou úzké, těžké, v kombinaci s podzimem oslizlé, stromy blízko tratím. I pro zkušené oříšek.“
Což se naprosto vyplnilo. Osudné se staly i Ogierovi, naprosté ikoně rallye.
S osmi tituly druhému nejúspěšnějšímu závodníkovi všech dob, jen jeho jmenovec Loeb je v tomto ohledu lepší a má o vavřín víc. Vítězi 66 rallye a spolu s Finem Juhou Kankkunenem také jedinému pilotovi, který vládl elitní kategorii pod třemi různými výrobci. Nejprve ve Volkswagenu, posléze ve Fordu a Toyotě, kterou řídí stále.
Tedy při Středoevropské rallye v ní pro tuto chvíli dojezdil.
Ogier nezvládl na osmnáctém kilometru táhlou pravotočivou zatáčku. Už od rána závodníci upozorňovali, jak povrch klouže. Na Šumavě občasně mrholilo, silnice byly mokré, nacházely se na nich spadané listy a jezdci, kteří vyráželi až později, navíc museli počítat s vyházeným bahnem od kol vozů soupeřů.
Slavný Francouz v zatáčce vyletěl z trati a narazil do stromu. Jemu a ani spolujezdci Vincentu Landaisovi se nic nestalo, nicméně hned věděli, že jejich sportovní ambice dost utrpí.
Ogier zklamaně zakřičel. Vyběhl z auta a sledoval zcela utržené levé přední kolo.
„Bohužel jsme už před zatáčkou dostali defekt, palubní systém nám to nehlásil,“ vysvětloval pro web DirtFish. „Tahle zatáčka byla opravdu rychlá, vjel jsem do ní a auto jelo naprosto rovně. Nemohl jsem vůbec nic dělat.“
S ním zklamaně kroutili hlavou i jeho fanoušci, kteří na něj čekali na dalších kilometrech českých tratí.
„Seb má nehodu. Dál nemůže!“ ozývalo se z hloučku zahraničních příznivců, kteří ho s transparentem s jeho podobiznou vyhlíželi na zkoušce u Klatov, a padaly i peprnější výrazy.
Ogier v sobotu dozávodil, pokud se mu podaří opravit auto, může vystartovat v neděli a alespoň trochu limitovat ztráty v celkovém hodnocení.
„Pár set metrů předtím byl na trati velký skok,“ přemítal, kde mohly problémy začít. „Takže možná defekt způsobilo přistání? Ale už máme za sebou spoustu skoků, stávat by se to nemělo. Vůbec nevím. Doufejme jen, že auto se bude dát opravit. V tuto chvíli je to samozřejmě frustrující.“
Na českém území každopádně dojezdil, v neděli už Středoevropská rallye pokračuje jen v Rakousku a Německu.