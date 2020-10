Každý další závod je vítaný, říká Ogier k rozšíření MS v rallye

„Je to skvělá zpráva zejména pro fanoušky. Měli jsme (až do tohoto okamžiku) krátkou sezonu, takže každý další závod je vítaný,“ uvedl Ogier pro web autosport.com. „Monza je pro motoristický sport ikonickým místem, ale já jsem se tamní Rallye Show nikdy nezúčastnil,“ podotkl šestatřicetiletý jezdec továrního týmu Toyota Gazoo Racing.

Rallye Monza se jezdí od roku 1978 vždy v závěru roku jako exhibiční akce pro osobnosti z různých oblastí motorsportu. Sedmkrát ji vyhrála hvězda MotoGP Valentino Rossi, mezi vítězi jsou i jména pilota F1 Roberta Kubici či nejúspěšnějšího rallyového jezdce historie Sébastiena Loeba. Ze současných pilotů MS na ní uspěl i Španěl Dani Sordo.

„Jsem rád, že to ale nebude žádná show, protože to by na akci WRC šampionátu bylo moc lehké. Některé plánované erzety v okolí Coma vypadají dobře, i když vůbec netuším, co od nich mám čekat,“ řekl Ogier.

Organizátoři počítají s tím, že trať bude mít 220 km speciálních zkoušek a většina z nich se pojede přímo na závodišti. Druhá etapa se ale má konat na uzavřených silnicích v Lombardii poblíž okruhu. „Je to krásná oblast a já tuto část světa miluji, takže si představuji, že i erzety budou krásné. Doufám, že se nepletu,“ věří Ogier.

Rallye Monza, která se pojede od 4. do 6. prosince, bude třetím původně neplánovaným závodem v kalendáři MS. Dodatečně byly doplněny i rallye v Estonsku a Belgii. Nahrazují soutěže v Portugalsku, Finsku, Walesu, Keni, na Novém Zélandu nebo v Japonsku, které kvůli koronaviru letos nebudou.