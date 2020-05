Ogier mínil a koronavirus měnil: Je možné, že přidám další sezonu

„Samozřejmě, že mi teď rallye chybí. Ale priority jsou jinde,“ uvedl Ogier v rozhovoru na instagramu Red Bullu. „Doufám, že svět se brzy vrátí do normálního stavu, i když to asi nebude tak normální, jak jsme byli zvyklí. A stejně tak doufám, že bude pokračovat motoristický sport a my budeme moct s toyotou navázat na docela dobré výsledky,“ přál si rodák z Gapu.

Vítěz 48 světových rallye přešel k japonské automobilce před sezonou od Citroënu a stihl v barvách Toyoty odjet jen tři soutěže, poté byl světový šampionát přerušen. Po druhém místě v Monte Carlu a čtvrtém ve Švédsku se v Mexiku radoval z vítězství. Aktuálně tak vede s 62 body průběžné pořadí seriálu.

Kdy bude MS pokračovat, ale momentálně Ogier ani další jezdci netuší. Argentinská a Italská rallye byly odloženy, Portugalská rallye zrušena. I proto Ogier nevylučuje, že letos neskončí.

„Stalo se něco, co nikdo nečekal, a existuje velká nejistota ohledně toho, co bude. Pokud sezona znovu nezačne a nebudeme mít skutečný šampionát, je možné, že přidám další sezonu,“ řekl Ogier, jenž ale věří, že se opět začne závodit. „Pokud se tak stane, bude to jiná otázka,“ dodal světový šampion z let 2013 až 2018.

Nejbližší soutěží v kalendáři MS je Safari rallye, která by se v Keni měla konat v polovině července.