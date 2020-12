Loeb bude závodit v nové elektrické sérii za Hamiltonův tým

Každý z účastnických týmů musí tvořit muž a žena. Šestačtyřicetiletý Loeb bude mít v Hamiltonově týmu X44 za partnerku španělskou pilotku Cristinu Gutiérrezovou. Svůj tým mají v sérii také Hamiltonův bývalý kolega z Mercedesu Nico Rosberg či někdejší rallyeový šampion Carlos Sainz starší, jenž bude na rozdíl od obou pilotů F1 i za volantem speciálního elektrického SUV Odyssey 21.

První díl série by se měl jet v březnu v poušti v Saúdské Arábii. Další díly jsou naplánovány do Senegalu, Grónska, do oblasti deštných pralesů v Brazílii a na ledovec v Argentině. Závodit se bude na uzavřených okruzích ve stylu rallyecrossu.